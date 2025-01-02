Идзанаги и Идзанами: страна мёртвых

Истории из «Записей о деяниях древности» (Кодзики)

Во второй истории из древней летописи «Записи о деяниях древности» (Кодзики) божество-первопредок Идзанаги идёт в страну мёртвых Ёми-но куни, чтобы встретиться с умершей женой.

Гнев богини Идзанами

Когда богиня Идзанами умерла, её муж, Идзанаги, последовал за ней в страну мёртвых, Ёми-но куни. Она встретила его у входа, и он сказал: «Моя возлюбленная жёнушка-богиня! Страна, что я и ты создавали, ещё не до конца создана. Потому должно тебе вернуться» (здесь и далее перевод согласован с переводом «Записей» Е. М. Пинус).

«Прискорбно мне, что раньше не пришёл. Я отведала пищи с очага Страны Жёлтых Вод, – сказала Идзанами. – И всё же, мой возлюбленный мужёнек-бог, смущена я тем, что ты явился сюда. Потому посоветуюсь-ка я с богами Страны Жёлтых Вод о том, что намерена вернуться. Не изволь на меня смотреть».

Она вернулась внутрь и так долго не появлялась, что Идзанаги устал ждать. Он отломил зуб от гребня, который носил в левой пряди волос, зажёг его и вошёл. Внутри он увидел бесчисленных копошащихся червей и восьмерых божеств грома. Идзанаги испугался и убежал. «Ты опозорил меня!» – закричала Идзанами и отправила за ним злобных стражей той страны.

Идзанаги отвязал сетку из лозы от своих волос и бросил её наземь, и она превратилась в дикий виноград. Когда ведьмы остановились, чтобы съесть ягоды, Идзанаги бросился вперед. Затем он бросил гребень, который носил в правой пряди волос, и он превратился в ростки бамбука. Ведьмы остановились, чтобы съесть их, и Идзанаги снова поспешил вперёд. Теперь Идзанами послала за ним восемь божеств грома и 1500 воинов страны мёртвых.

Идзанаги вытащил свой большой меч и махал им за спиной на бегу, но они всё равно преследовали его. Когда он достиг склона, соединявшего наш мир с подземным, он сорвал три персика, растущих там, и швырнул их в своих преследователей, заставив их всех отступить. Наконец, сама Идзанами погналась за ним – тогда он поднял огромный камень и преградил путь между мирами.



(© Стюарт Эйр)

Стоя по разные стороны от валуна, они разговаривали о расторжении брака. Идзанами сказала: «Мой возлюбленный мужёнек-бог! Если так поступишь, я поросль людскую в твоей стране по тысяче в день душить стану».

«Моя возлюбленная женушка-богиня! – ответил Идзанаги, – Если ты так поступишь, я по тысяче пятьсот домиков для рожениц в день возводить стану». Вот почему в нашем мире каждый день умирает тысяча человек и рождается тысяча пятьсот человек.

Новые боги

Когда Идзанаги вернулся из Ёми-но куни, он сказал: «Я в нечистой скверне-стране побывал. Совершу очищение». Он совершил свой ритуал очищения в устье реки, отбрасывая поочерёдно сначала посох, потом сумку и одежды, одну за другой, и из них возникли новые божества. «Верхнее течение – стремительное течение. Нижнее течение – слабое течение», – сказал он, ныряя в середину потока. Пока он купался, рождалось все больше новых божеств.

Когда он промыл свой левый глаз, появилась богиня Аматэрасу, к ней присоединились Цукуёми, когда он промыл свой правый глаз, и Сусаноо, когда он промыл свой нос. Идзанаги был очень рад рождению этих трёх последних детей. Он снял ожерелье с шеи, звенящее бусинами, и отдал его Аматэрасу, сказав: «Ты, богиня, ведай Равниной Высокого Неба». Затем он сказал Цукуёми: «Ты, бог, ведай страной, где властвует ночь», а Сусаноо: «Ты, бог, ведай равниной моря».

Первые двое из них сделали, как он велел, но Сусаноо только продолжал причитать, пока не вырос во взрослого человека с длинной бородой. Его причитания иссушили деревья на холмах, высушивали реки и океаны и вызывали злых божеств, жужжащих, как летние мухи, что породило череду бедствий.

«По какой причине ты страной, которая [тебе] была наказана, не ведаешь, а плачешь в голос?» – спросил Идзанаги.

«Хочу я удалиться в Страну Матери, Нэ-но катасу куни – Нижнюю Страну. Потому плачу», – ответил Сусаноо.

Идзанаги пришёл в ярость. «Если так, не должно тебе в этой стране быть!» – сказал он и и тут же изгнал Сусаноо божественным изгнанием.

Текст Ричарда Медхарста, основанный на рассказах «Записей о деяниях древности» (Кодзики)

Иллюстрации: © Стюарт Эйр

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