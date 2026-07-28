Утагава Хиросигэ: самурай, ставший художником

Мастера японской живописи и их шедевры

В искусствоведении есть термин «синий Хиросигэ», обозначающий насыщенный синий цвет с полупрозрачными гранями, характерный для пейзажных гравюр Утагавы Хиросигэ (1797–1858), художника укиё-э конца периода Эдо. Здесь мы кратко рассмотрим жизнь и творчество Хиросигэ, испытавшего усиливавшееся влияние западных техник искусства.

Самурай, решивший подработать рисованием

Гравюры укиё-э эпохи Эдо – это произведения, изображающие реалии тогдашнего мира, в основном это жанровые картины с изображением прекрасных женщин и портреты актёров Кабуки. Такие гравюры и ксилографические печатные книги, популярные среди простого народа, создавались художниками укиё-э, то есть людьми из сословия ремесленников того времени, однако сам Хиросигэ был исключением. Он родился в семье самураев и служил штатным пожарным в пожарной части, расположенной у ворот Бабасакимон замка Эдо, то есть был гокэнин, вассалом сёгуната низшего ранга (следует отметить, что он не входил в городскую пожарную бригаду, состоящую из простолюдинов).

Поскольку жалованье у гокэнин было небольшим, им негласно разрешалось подрабатывать на стороне, и Андо Дзюэмон, выбравший псевдоним «Хиросигэ», проявлял большой интерес к живописи. При этом его влекла не высокая эстетика престижной художественной школы Кано, к которой принадлежали официальные художники сёгуната, а укиё-э – популярные портреты красавиц и актёров, а также эротические гравюры сюнга. Для самурая было весьма необычно заниматься ремеслом, особенно популярной живописью, но некоторые связывают такой выбор с тем, что в 12 лет (13 по японскому традиционному счёту) он потерял мать и отца и унаследовал главенство в семье, живя со своим дедом и сёстрами.

Когда он был совсем молодым, знаменитыми в Эдо художниками укиё-э были Утагава Тоёкуни и Кацусика Хокусай. Хиросигэ хотел стать учеником Тоёкуни, но ему это не удалось, и вместо этого он стал учеником младшего брата Тоёкуни, Тоёхиро. Учиться он начал в 15 лет, и продолжал изучать и писать портреты красавиц, одновременно выполняя свои обязанности как самурая, то есть государственную службу, ещё некоторое время даже после того, как в возрасте 27 лет передал главенство в семье своему племяннику.



Ранняя работа Хиросигэ «Собрание красавиц кварталов развлечений: Син-Ёсивара в Эдо» (Бидзин фудзоку авасэ эдо син-ёсивара, Художественный музей Хиросигэ, город Сидзуока)

Считается, что дебют Хиросигэ как художника укиё-э состоялся примерно в конце годов Бунка (1804-1818), когда ему было чуть больше двадцати лет. Первоначально он создавал типичные для укиё-э работы, такие как портреты красавиц, актёров и иллюстрации к популярной литературе. Однако гравюры и книги – в первую очередь товары, для которых продажи решают всё, а потому работа художника зависела от рынка и по своей сути была нестабильной. Кроме того, даже среди художников той же школе Утагавы нельзя было рассчитывать на успех, просто следуя за другими. Вероятно, в период Бунсэй (1818-1830) Хиросигэ самозабвенно продолжал творить, исследуя множество возможностей.

Серия «Знаменитые места Восточной столицы» не смогла повторить успех «Тридцати шести видов Фудзи» Хокусая

Считается, что всерьёз пейзажными гравюрами мэйсё-э, «картинами знаменитых мест», Хиросигэ занялся примерно в начале годов Тэмпо (1830-1844). Тогда Хиросигэ работал над серией под названием «Знаменитые места Восточной столицы», в которой были представлены пейзажи различных известных мест Эдо, в которые были вписаны изображения людей и обычаев.



Гравюра «Вечерняя луна над Рёгоку» из серии «Знаменитые места Восточной столицы» (Тото мэйсё рёгоку-но ёидзуки, коллекция Музея изящных искусств, Бостон)



Гравюра «Пейзаж сакуры с молодой листвой у реки Сумида» из серии «Знаменитые места Восточной столицы» (Тото мэйсё сумидагава хадзакура-но кэй, Коллекция Музея изящных искусств, Бостон)

До этого в жанре укиё-э было два периода расцвета пейзажной живописи, получившей название уки-э, – особое внимание в них уделялось перспективе за счёт внедрения западных техник перспективного рисунка. Однако в этой серии Хиросигэ не только применил перспективный рисунок, но и включил новаторские приёмы, такие как крупные планы объектов на переднем плане и изображение широкого неба путём понижения линии горизонта. Заметно, что это отражает результаты его живописных исследований, в том числе работ школы Маруяма-Сидзё в Киото в конце годов Бунсэй. В этой серии художник стремился к пейзажной выразительности, и она также является отправной точкой для использования цвета «синий Хиросигэ», который он широко применял для изображения неба, рек и морей. Хотя серия неплохо продавалась, она завершилась после выпуска всего 10 гравюр. Это произошло из-за появление необычайно сильного конкурента.

Кацусика Хокусай, ставший уже легендарным художником укиё-э, которому было более семидесяти лет, выпустил свою знаменитую серию «Тридцать шесть видов горы Фудзи» (Фугаку сандзю роккэй) примерно тогда же, когда начали выходить «Знаменитые места Восточной столицы», и она была встречена с огромным энтузиазмом. Эта серия, изображающая священную гору, которая была объектом религиозного поклонения, покорила многих своими причудливыми и занимательными образами, особым юмором Хокусая и гротескными формами. К сожалению, серии Хиросигэ не удалось достичь такого же уровня популярности.

Поиски изобразительных средств, создающих «эффект присутствия»

И всё же можно сказать, что работы обоих художников в это время ознаменовали рождение новой категории пейзажных гравюр мэйсё-э в рамках укиё-э. Хокусай продолжал публиковать серии гравюр на такие темы, как водопады, мосты и море. В отличие от него, Хиросигэ, как об этом намного позже написал Хиросигэ III, сам путешествовал по тракту Токайдо в 3 году Тэмпо (1832; существуют и другие мнения, и есть явные свидетельства того, что он путешествовал по Токайдо примерно в середине годов Тэмпо), и пошёл на смелый шаг, изобразив дорожные пейзажи вдоль побережья не в 36, а в 53 постоялых станциях. Это стало основой серии «Пятьдесят три станции Токайдо», публиковавшейся издательством «Хоэйдо» начиная с 4 года Тэмпо (1833), ставшей бестселлером и прорывной работой в его творчестве. В это время Хиросигэ было уже 37 лет.



«Пятьдесят три станции Токайдо: утро в Нихомбаси» (Токайдо годзюсан-цуги-но ути нихомбаси аса-но кэй, коллекция Музея изящных искусств, Бостон)



«Пятьдесят три станции Токайдо: снег ночью в Камбара» (Токайдо годзюсан-цуги-но ути камбара ёру-но юки, коллекция Музея изящных искусств, Бостон)

Пейзажные изображения Хиросигэ были несложными, легко узнаваемыми, реалистичными, подобно современным открыткам с видами известных мест, и полны эмоций, для выражения которых он использовал такие элементы, как дождь и снег. Публика Эдо тянулась к гротеску и эксцентрике Хокусая, но когда появился спокойный стиль гравюр Хиросигэ на тему тракта Токайдо, ситуация резко изменилась. Нестабильная социальная обстановка в то время, когда начался голод годов Тэмпо, возможно, также способствовала росту популярности Хиросигэ – нового художника, преуспевшего в создании изящных картин. Впоследствии Хиросигэ, отвечая на запросы рынка, создал серию гравюр, изображающих сцены на дорогах и известные места в Эдо и других провинциях, фактически монополизировав рынок пейзажной гравюры.

Хокусай и Хиросигэ сыграли важную роль в становлении нового жанра пейзажных гравюр в укиё-э в годы Тэмпо, но они также соперничали в других областях. Одной из таких областей были гравюры в жанре «цветы и птицы» – категория, традиционно занимавшая второстепенное место в укиё-э, и работы обоих художников продемонстрировали их изобретательность.

Забегая вперёд, можно сказать, что Хиросигэ вышел победителем в этой области, и жители Эдо отдавали предпочтение его эмоционально насыщенным гравюрам с цветами и птицами небольшого вертикально ориентированного «ленточного формата» тандзаку-бан. Это ни в коем случае не говорит о том, что опытный художник Хокусай был не настолько умел – это только отражало вкусы людей того времени. Другими словами, если раньше в магазинах эдзосия, то есть торговцев, которые планировали, издавали и продавали гравюры и ксилографические книги, преобладали портреты красавиц и актёров, то сейчас наступила новая эпоха, когда одна за другой там стали появляться серии пейзажей и изображений в жанре «цветы и птицы», что демонстрировало трансформацию гравюр укиё-э в конце периода Эдо.



Слева – «Утки в камышах в снегу» (Сэттю аси ни камо, Метрополитен-музей); справа – «Белоглазки на змеевидной тыкве, маленькая птичка на пионах» (Карасуури ни мэдзиро сякуяку ни комори, Музей изящных искусств, Бостон)

Хиросигэ в своём «Учебнике по рисованию иллюстрированных книг» (Эхон тэбикигуса), изданном в годы Каэй (1848-1854), описывал собственный стиль как «создание реалистичного изображения (то есть эскиза) с добавлением к ним мазков кисти». Критикуя картины Хокусая с изображением горы Фудзи, написанные его старшим коллегой, за «сосредоточение исключительно на привлекательном расположении (рисунок и композиция)», он отмечал о его собственных картинах горы Фудзи как «полностью реалистичных», которые обладают «эффектом присутствия», о чем он писал в серии «Сто видов горы Фудзи» (Фудзими хяку дзу) в 4 году Ансэй (1857). Другими словами, он характеризовал себя как художника, отличающегося реалистичным стилем рисования с натуры, что, вероятно, и стало источником популярности картин Хиросигэ, как пейзажей, так и жанра «цветы и птицы», которые пользовались большим спросом.



«Сто видов горы Фудзи: Михо-но Мацубара в земле Суруга» (Фудзими хяку дзу суруга михо-но мацубара, коллекция Метрополитен-музея)

Хиросигэ, продолжая свой стремительный взлёт к славе, продолжал публиковать гравюры с изображением тракта Токайдо и известных мест Эдо в многочисленных издательствах, сохраняя за собой позицию одного из самых популярных художников укиё-э. Особенно после смерти Хокусая во 2 году Каэй (1849) в мире укиё-э фактически доминировали художники школы Утагава, к которой он принадлежал. Тремя столпами мира укиё-э, а также соперниками стали Кунисада (известный также как Тоёкуни III), известный своими классическими портретами красавиц и актёров, Куниёси, рисовавший гравюры с изображениями воинов, и Хиросигэ с его знаменитыми пейзажными гравюрами. Став популярным художником, Хиросигэ начал получать индивидуальные заказы на картины. Среди его самых известных в наши дни работ – огромная тканевая занавесь для праздника Досодзин в земле Каи, и многочисленные живописные свитки, заказанные княжеством Тэндо в земле Дэва в качестве подарков богатым землевладельцам, вносившим налог гоёкин. Эти работы подтверждают, что Хиросигэ обрёл прочную позицию в качестве одного из лучших художников укиё-э Эдо.



Живописные свитки, созданные по заказу княжества Тэндо. Слева – «Осенняя листва у реки Тацута» (Тацутагава-но коё), справа – «Цветущие сакуры в Ёсино» (Ёсино-но сакура, изображения предоставлены Художественным музеем Хиросигэ)

«Сто знаменитых видов Эдо» и помощь в восстановлении после масштабного землетрясения

В последние годы жизни Хиросигэ продолжал экспериментировать с различными техниками в изображении пейзажей. Например, он перестал использовать ранее предпочитаемый горизонтальный формат и перешёл к вертикальным, а также искусно воссоздавал пейзажи, которые он не видел своими глазами, на основе более ранних работ других художников. Типичным примером работ этого этапа стала серия «Знаменитые виды шестидесяти с лишним земель» (Рокудзю ё сю мэйсё дзуэ), а величайшим достижением его последних лет был масштабный проект «Сто знаменитых видов Эдо» (Мэйсё эдо хяккэй).



Слева – «Знаменитые виды шестидесяти с лишним земель: ветер и волны в Наруто, земля Ава» (Рокудзю ё сю мэйсё дзуэ ава наруто-но фуха). Справа – гравюра из той же серии «Вид издали на гору Дайсэн из Ооно в земле Хоки» (Хоки ооно дайсэн эмбо, обе из коллекции Музея изящных искусств, Бостон)

Сам знаменитый пейзажист Хиросигэ, вероятно, воспринимал серию «Сто знаменитых видов Эдо», изображающую пейзажи Эдо, города воинов, сильно пострадавшего от мощного землетрясения 2 года Ансэй (1855), в их изначальном прекрасном виде, как свою миссию, цель которой в том числе заключалась в том, чтобы поддержать многих простых людей, пострадавших от катастрофы. Продолжая изображать знакомые пейзажи Эдо и его окрестностей в вертикальном формате, который он часто использовал в последние годы своей жизни, он, возможно, помогал найти утешение многим жителям Эдо, потрясённых неожиданной катастрофой. Удивительная скорость публикации более сотни крупноформатных гравюр всего за три года стала замечательным достижением, возможным благодаря обилию спонсоров и покупателей, которые искали его работы.



Слева – «Сто знаменитых видов Эдо: цветы ирисов в Хорикири» (Мэйсё эдо хяккэй хорикири-но ханасёбу); справа – гравюра из той же серии «Фейерверк в Рёгоку» (Рёгоку ханаби) (ColBase)



Слева – гравюра из серии «Сто знаменитых видов Эдо» «Усадьба со сливовым садом в Камэйдо» (Камэйдо умэясики, ColBase), также известная тем, что её копировал Ван Гог (Музей Ван Гога)

Как раз когда он закончил запланированные 100 гравюр и публикация близилась к завершению, Хиросигэ заболел холерой, которая в то время была широко распространена, и он скончался в 5 году Ансэй (1858) в возрасте 62 лет.

Предчувствуя свою неминуемую смерть, Хиросигэ тщательно разъяснил своей семье детали погашения долгов, что говорит о том, что, несмотря на популярность как художника, он продолжал сталкиваться с трудностями в финансовом плане из-за низких гонораров и большого количества учеников. Сохранились его завещание и памятные вещи, такие как короткий меч, а посмертный портрет (изображение к заголовку), нарисованный его другом Тоёкуни III, раскрывает величественную осанку самурая и мягкий характер, позволяя нам увидеть, каким человеком Хиросигэ был при жизни.

Фотография к заголовку: Портрет Утагавы Хиросигэ, нарисованный Утагавой Тоёкуни III (ColBase)