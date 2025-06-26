Син-Окубо (JY16): «Новая впадина» в многонациональном районе Токио

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В двадцать седьмой статье мы расскажем о станции Син-Окубо, возле которой особенно много ресторанов этнической кухни, в частности корейской. Станции присвоен кодовый номер JY16, и она находится в ведении компании JR East.

Самая старая станция JR с иероглифом син, «новый»

30 июля 1912 года, или 45-го года Мэйдзи (1868-1912), скончался император Мэйдзи, и на престол взошёл наследный принц Ёсихито. «Девиз правления» (гэнго) был изменён с «Мэйдзи», «Просвещённое правление», на «Тайсё», «Великая справедливость», этот период длился с 1912 до 1926 года.

Станция Син-Окубо, открывшаяся два года спустя, 15 ноября 1914 года, или в 3-м году Тайсё, стала первой станцией линии Яманотэ, открытой в годы Тайсё, поскольку предыдущая, Угуисудани, открылась 11 июля 1912 года, ещё до смены гэнго.

Это станция расположена на эстакаде между станциями Синдзюку и Такаданобаба, в 1,3 км от первой и в 1,4 км от второй. В прежней системе адресов она находилась по адресу Накадоори, посёлок Окубо-Хякунин, уезд Тосима.

Примерно в 300 метрах к западу на линии компании «Кобу тэцудо» (совр. линия Тюо-хонсэн) уже существовала станция под названием «Окубо», которая открылась в 1895 году, поэтому к названию новой станции добавили иероглиф син, «новый». По словам Ватанабэ Масаси, изучающего расписания движения поездов, старейшая станция с этим иероглифом в названии – Син-Исэсаки железной дороги Тобу (префектура Гумма), которая открылась в марте 1910 года, а Син-Окубо стала первой такой станцией на линиях JR.



Вид на эстакадную железную дорогу с торговой галереи перед станцией Син-Окубо, около 1965 года («Синдзюку: торговый район», Национальная парламентская библиотека)

На волне роста популярности в Японии корейских сериалов, таких как «Зимняя соната», с начала 2000-х годов здесь стали открываться корейские рестораны. Этот район стал популярным туристическим направлением, поскольку это ближайшая к крупнейшему в Токио корейскому кварталу станция. Потом последовал новый бум K-POP и корейских сериалов, и туда устремились молодые женщины, поскольку там открывались магазины корейской косметики и товары, связанные с популярными персонажами. В последние годы этот район стал ещё более интернациональным – там появилось немало магазинов и других азиатских стран.

Кубо как «впадина»

В «Записях об уезде Тоётама округа Токио» (Токёфу тоётама гун си) описаны четыре теории происхождения названия места Окубо:

В XVI веке этой территорией правил человек по фамилии «Окубо», служивший под командованием Ота Синрокуро, вассала рода Го-Ходзё, правившего регионом Канто;

Кубо как «впадина» – поскольку местность находится в низине, и иероглиф 窪 (кубо) со временем был заменён сочетанием 久保 с тем же чтением;

Гора, на которой расположен храм Эйфукудзи дзэнской школы Сото (в настоящее время расположенный в районе Синдзюку 7-тёмэ), раньше называлась «Окубояма»;

В период Эдо фамилию «Окубо» носил начальник полиции сёгуната, проживавший в этом районе.

Наиболее вероятным объяснением является расположение в низине. Вполне естественно, что названия мест очень часто происходят от топографических особенностей.

Самая высокая точка линии Яманотэ находится в районе эстакады Ёдобаси (Кабуки-тё 1-тёмэ, р-н Синдзюку) между Синдзюку и Син-Окубо, на высоте 41,1 метра. Станция Син-Окубо находится на высоте 30 метров – таким образом, перепад высоты между соседними станциями составляет 11 метров.

Кроме того, на карте начала годов Мэйдзи, опубликованной Национальной организацией по исследованию сельского хозяйства и продовольствия, указана большая впадина на восточной стороне нынешней улицы Мэйдзи-дори (Синдзюку 7-тёмэ), на границе между деревнями Ниси-Окубо и Хигаси-Окубо. Согласно данным топографического сочинения «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), две деревни, восточная и западная Окубо, были основаны в годы Тэнсё и Гэнроку (1573-1688), и в прошлом топоним «Окубо» обозначал довольно обширную территорию. Деревни Ниси-Окубо и Хигаси-Окубо, «Западная» и «Восточная», существовали до периода Мэйдзи, после чего были упразднены.



Деревни Хигаси-Окубо и Ниси-Окубо в начале годов Мэйдзи на карте Системы просмотра исторической сельскохозяйственной среды Национальной организации по исследованию сельского хозяйства и продовольствия. Звезда показывает местоположение нынешней станции Син-Окубо. Длинная узкая впадина на границе между деревнями Ниси-Окубо (горизонтальная рамка слева) и Хигаси-Окубо (вертикальная рамка справа) обозначена красным пятном

Сама станция Син-Окубо была построена примерно в 1 км к западу от этой впадины, на окраине деревни Ниси-Окубо. Она находится на 11 метров ниже Синдзюку, но это не заметно, если вы находитесь в поезде. Самая же глубокая низина находится довольно далеко, примерно в километре оттуда.

Хякунинтё, «Посёлок сотни человек» – место жительства стрелков-асигару

Нынешняя станция Син-Окубо расположена по адресу Хякунинтё 1-тёмэ, район Синдзюку. Общая площадь Хякунинтё от 1-тёмэ до 4-тёмэ составляет около 0,76 квадратного километра. Это название, «Посёлок сотни человек», происходит от названия тэппо хякунин гуми, «Мушкетёрская сотня».

«Мушкетёрская сотня» тэппо хякунин гуми была отрядом пехотинцев асигару под началом Найто Киёнари, потомственного вассала рода Токугава. Токугава Иэясу даровал ему землю в Ёцуя, когда сделал Эдо местом своей резиденции в 18 году Тэнсё (1590), этот отряд должен был защищать Эдо с запада. На месте резиденции Киёнари сейчас находится государственный парк Синдзюку Гёэн.

Киёнари командовал «отрядом Ига» (Ига-гуми), или «отрядом Двадцати пяти всадников» (Нидзю-го ки гуми), состоявшим из 25 конных полицейских ёрики и 100 пехотинцев асигару. Позднее, около 7 года Кэйтё (1602), в Окубо отряду предоставили усадьбу, где могли жить воины, и он стал назывался хякунин-гуми ясики, «усадьба сотенного отряда».

В 11 году Канъэй (1634) отряд возглавил Кудзэ Сансиро, и при нём стали возделывать новые поля, строить дороги и развивать кварталы Минами-тё, Нака-тё и Кита-тё вдоль дорог. Эта территория соответствует современному району Хякунин-тё 1-3-тёмэ.



Святилище Кайтю Инари, или «Инари попаданий», где стрелки молились о меткости при стрельбе. В наши дни молодёжь приходит сюда помолиться о выигрыше редкого игрового билета (PIXTA)

Однако так было только в начале периода Эдо (1603-1868). Когда наступили мирные времена, хякунин-гуми разместили на посту охраны ворот Оотэмон замка Эдо. Они были обязаны охранять сёгуна во время паломничеств в Никко, храм Дзодзёдзи и храм Канъэйдзи, а также помогать при охоте на оленей. Воины отряда были прямыми вассалами сёгуна, однако имели статус гокэнин – в отличие от хатамото, высшего разряда вассалов сёгуна, у них было меньше привилегий и им сложнее было обеспечить себе пропитание.

Поэтому воины хякунин-гуми стали выращивать азалии на полях позади усадьбы отряда. Известно, что в районе Окатимати самураи низшего ранга сажали ипомеи, чтобы заработать на жизнь, и в результате появился знаменитый рынок ипомей Ирия. Примерно таким же образом Окубо также прославился своими азалиями.



Красно-фиолетовый сорт азалий оокубо эйсанко, который выращивали воины хякунин-гуми, стал популярен среди эдоских жителей («Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ), коллекция Национальной парламентской библиотеки)

«Указ о сострадании к живым существам» и наследие Лафкадио Хирна

В Окубо также имелось уникальное заведение. После того, как пятый сёгун, Токугава Цунаёси, издал «Указ о сострадании к живым существам», в Накано, Ёцуя, Окубо и других районах были построены ину гоё-ясики, «Усадьбы для проживания собак» (в просторечии их называли просто «собачьи дома», ину-гоя), где поселяли бродячих собак. В Окубо такая усадьба располагалась на окраине деревни Хигаси-Окубо, недалеко от современной станции Вакамацу-Кавада на линии Тоэй Оэдо.

Когда к власти пришёл 6-й сёгун, Иэнобу, «Указ о сострадании к живым существам» был отменён. Собачью усадьбу в Окубо снесли, а на том месте снова устроили сельскохозяйственные угодья. Сейчас там стоит памятный знак, напоминающий, что когда-то здесь стоял дом для собак.



Схема «собачьей усадьбы» в Накано. Говорят, что усадьба в Окубо была меньше («История и география Мусасино», том 2, Национальная парламентская библиотека)

Если вы пройдёте от станции Син-Окубо около 600 метров на восток по Окубо-дори, а затем повернёте направо, вы увидите мемориальный парк Лафкадио Хирна.

Лафкадио Хирн (Коидзуми Якумо) был англичанином греческого происхождения, который приехал в Японию в 1890 году и работал учителем английского языка в Мацуэ, префектура Симанэ. Женившись на японке и получив японское гражданство, он взял себе имя Коидзуми Якумо и перевёл на английский язык японские истории о привидениях и монстрах, такие как «Безухий Хоити» (Миминаси хоити) и «Снежная женщина» (Юки-онна), благодаря чему о них узнал весь мир.



Каменная стела на месте смерти Коидзуми Якумо возле мемориального парка Лафкадио Хирна (PIXTA)

Потом он жил в Кумамото, потом в Кобэ, после чего обосновался в Токио, где и скончался в 1904 году. Окубо стал последним местом его жизни.

В 1989 году этот парк в Окубо открыли в ознаменование побратимских отношений между районом Синдзюку и Лефкадой в Греции, где родился Якумо. Парк, украшенный белыми каменными колоннами в греческом стиле, бюстом Якумо и мемориальной стелой с историей его жизни, напоминает нам об этом человеке, который всей душой любил Японию. «Место смерти Коидзуми Якумо», расположенное рядом с парком, зарегистрировано как исторический памятник района Синдзюку.

Общие сведения о станции Син-Окубо

Введена в эксплуатацию 15 ноября 1914 г.

Среднее количество пассажиров в день: 46 726 (25-е место среди 30 станций Яманотэ в 2023 г., исследование JR East)

Прочие маршруты: нет

Фотография к заголовку: Станция Син-Окубо в 1960-е годы (из книги «Все станции национальных железных дорог в фотографиях», коллекция Национальной парламентской библиотеки)