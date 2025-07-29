Таканава гэтоуэй (JY26): название новой станции дали в честь ворот, построенных в период Эдо

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В последней статье мы расскажем о станции Таканава гэтоуэй – самой новой станции линии, открытой в 2020 году. Станции присвоен кодовый номер JY26, и она находится в ведении компании JR East.

«Предварительное открытие» в связи с пандемией коронавируса

В июне 2014 года компания JR East объявила о строительстве новой станции на линии Яманотэ к Олимпийским играм в Токио, которые были запланированы на август 2020 года. В пресс-релизе говорилось, что станция будет расположена в местности Конан токийского района Минато, примерно в 1,3 км от станции Тамати и примерно в 0,9 км от станции Синагава, а также что на ней будут останавливаться поезда линий Яманотэ и Кэйхин-Тохоку.

Новую станцию предварительно открыли 14 марта 2020 года, как и планировали. «Предварительно» – потому что на прилегающей территории ещё идёт строительство, а новая станция открылась до его окончания, став центром и входом в зону застройки. Пять лет спустя, 27 марта 2025 года, началась первая фаза проекта TAKANAWA GATEWAY CITY, когда провели торжественное открытие новостройки и объявили об окончательном вводе станции в эксплуатацию. TAKANAWA GATEWAY CITY будет развиваться и в будущем.



TAKANAWA GATEWAY CITY открылся 27 марта 2025 года (фотография автора)

Во время предварительного открытия бушевала пандемия коронавируса, и масштабные мероприятия были отменены. Олимпийские игры были отложены на год, а число пассажиров, пользующихся станцией, осталось на прежнем уровне. Среднесуточное число пассажиров в настоящее время является самым низким среди станций линии Яманотэ: 9247 человек в 2022 году и 11 110 человек в 2023 году (по данным JR East), но по мере развития в будущем ожидается значительный рост.

Название новой станции Таканава гэтоуэй было решено дать по итогам публичного конкурса, проведённого 4 декабря 2018 года. Компания JR East впервые выбирала название станции при помощи публичного конкурса.

Споры вызывало использование в названии азбуки катакана. В то время в СМИ появилось множество резких критических замечаний от пользователей – например, говорили, что Яманотэ – важнейшая транспортная линия Токио, и станции лучше подошло бы название, связанное с традиционными топонимами. Говорили также, что идея, будто бы горизонтальное написание названия создаёт впечатление новизны, относится к давно ушедшей эпохе.

Согласно публикации JR East, по результатам конкурса название «Таканава» заняло первое место, «Сибаура» – второе, «Сибахама» – третье, а «Син-Синагава» и «Сэнгакудзи» – четвёртое. Все они разделили первое и третье места. «Таканава гэтоуэй» оказалось на 130-м месте, за него подали всего 36 голосов.



«Фотоальбом Большого Токио», корабль в начале годов Сёва (1926-1989) прибывает к причалу Сибаура, название которого могли использовать как название новой станции. Причал находится примерно в 3 километрах от станции Таканава гэтоуэй (Дайтокё сясинтё, Национальная парламентская библиотека)

Из потенциальных названий, занявших 1-4 места, только «Сэнгакудзи» сейчас используется как название станции линии Асакуса Тоэй. Станция Таканава в 1925-1933 годах существовала на линии Кэйхин, но впоследствии была закрыта. «Сибаура» и «Сибахама» также не использовались на момент открытия новой станции, так что какое-то из них вполне могло послужить названием.

Долгая история Таканавы

Слово «гэтоуэй» в названии происходит от английского Gateway и в данном случае указывает на ворота заставы Таканава Оокидо (подробнее см. «Станция Тамати»), южных ворот в Эдо. В 7 году Хоэй (1710) ворота Оокидо, «Большую деревянную дверь», перенесли сюда с развилки Фуданоцудзи для контроля за перемещением людей и товаров в Эдо и из него. Остатки каменной стены ворот можно увидеть и сегодня, они расположены в 550 метрах к северу от станции, у национальной автотрассы №1.

На критику названия новой станции компания JR East ответила, что врата (Gateway) Оокидо были оживлённым перевалочным пунктом, и такое название выбрали в надежде, что станция унаследует их историю и продолжит функционировать в качестве транспортного узла в будущем, став связующим звеном между прошлым и будущим, Японией и миром, между многими людьми, и внесёт свой вклад в развитие всего города.



Надпись «Оокидо» на «Иллюстрированной карте от Адзабу и Син-Хорикава до Синагава и Мэгуро» (Адзабу син-хорикава ёри синагава мэгуро эдзу, Национальная парламентская библиотека)



Утагава Хиросигэ, «Знаменитые места Восточной столицы: лунная ночь в Таканава». Окрестности Таканава Оокидо были одним из знаменитых мест в Эдо, поэтому сохранилось множество его изображений (зал специальных коллекций Токийской столичной центральной библиотеки)



«Знаменитые места Восточной столицы: общий вид Таканавы». Каменные стены, изображённые на гравюре, сохранились до наших дней (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)

Сейчас топоним «Таканава» (高輪) пишется с иероглифом «кольцо» (輪, ва), однако он происходит от термина нава (縄), «верёвка». С древних времён до позднего Средневековья верёвка использовалась для измерения дорог, и таканава, «высокая верёвка», относится к прямой дороге на возвышенности. Так говорится в топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), опубликованном в периоды Бунка и Бунсэй (1804-1830).

Если эти сведения верны, то название существует с древних времён, и термин, обозначающий прямую дорогу, может относиться к улице Нихонъэноки, расположенной к западу от станции.

Кроме того, в «Зерцале Восточных земель» (Адзума кагами), официальной истории сёгуната Камакура, в записи от 5 года Бундзи (1189) среди тех, кто вёл посланные Минамото-но Ёритомо войска для нападения на род Осю Фудзивара, упоминается Такаханава Таро. Предположительно, это был самурай, живший в районе нынешней Таканавы. Топоним «Таканавахара» встречается в качестве названия места битвы при Таканавахара 4 году Тайэй (1524), когда Го-Ходзё Удзицуна, второй глава рода Го-Ходзё, нанёс поражение Уэсуги Томооки, правителю замка Эдо в земле Мусаси.

После этого встречаются разные варианты записи этого топонима, а современное написание стало общепринятым примерно в годы Сёхо (1644-1648).

Таким образом, «Таканава гэтоуэй» является комбинацией древнего названия местности и записанного катаканой современного заимствованного слова, обозначающего врата и напоминающего о «Деревянной двери» Оокидо. Хотя с момента предварительного открытия станции прошло уже пять лет, ещё можно услышать критику этого названия, но по мере использования люди с ним, похоже, сжились.

С другой стороны, существуют опасения, что само название «Оокидо» будет забыто, и нужно учитывать эту проблему.

Монастырь Сэнгакудзи и могилы сорока семи ронинов

Что касается достопримечательностей поблизости, то первым приходит на ум монастырь Сэнгакудзи, который находится в восьми минутах ходьбы от станции.

Первоначально этот монастырь основал Токугава Иэясу в Сотосакурада, он находился недалеко от нынешнего здания столичного полицейского управления, но после пожара был перенесён в Таканаву. Здесь находятся могилы Асано Такуминоками, главы княжества Ако, обвинённого в нападении с мечом в Сосновом коридоре замка Эдо в 14 году Гэнроку (1701), и 47 его вассалов, напавших на резиденцию Киры Кодзукэносукэ и совершивших сэппуку два года спустя. Поминальные мероприятия в их честь, проводимые 14 декабря, ежегодно привлекают множество посетителей.

До войны также продавались «Памятные открытки паломничества к преданным вассалам в монастыре Бансёдзан Сэнгакудзи». Выпускалось несколько видов наборов по шесть открыток, включающих фотографии ворот Саммон, могил Такуминоками и 47 ронинов, а также колодца, водой из которого омыли отрубленную голову Киры, врага правителя Ако, после мести. «Верные вассалы Ако» были широко известны, сюда приезжали паломники со всей страны, поэтому, вероятно, многие покупали их в качестве сувениров. Похоже, в своё время это было одно из самых популярных туристических мест в Токио.



Главные ворота монастыря Сэнгакудзи на открытке. Дата создания фотографии неизвестна (собрание специальных коллекций Центральной библиотеки Токио)



Открытка с изображением могил 47 ронинов (собрание специальных коллекций Центральной библиотеки Токио)

Мемориальные мероприятия Гисисай в честь ронинов также проводятся в Ако и в Ямасина в Киото, но только в Сэнгакудзи также проводят службу в апреле, когда Асано Такуминоками совершил сэппуку.

Описывающая верных воинов пьеса «Сокровищница вассальной верности» (Тюсингура) в годы Сёва (1926-1989) обыгрывалась во многих исторических сериалах, но со временем её популярность пошла на убыль. Последним таким сериалом NHK в жанре тайга дорама стала «Смута годов Гэнроку» (Гэнроку рёран) с Накамурой Канкуро в главной роли, которая вышла в эфир в 1999 году, более четверти века назад.

В последние годы была пара фильмов, обыгрывающих тему 47 ронинов, но они относятся к жанру комедии, и в наше время подача истории ронинов как трагедии или героической истории стала анахронизмом.

«Великая деревянная дверь» Оокидо превратилась в гэтоуэй, история сорока семи ронинов с годами померкла – можно сказать, что Таканава стала отражением меняющихся ценностей современного общества.

Общие сведения о станции Таканава гэтоуэй

Введена в эксплуатацию 14 марта 2020 г., полное открытие 27 марта 2025 г.

Среднее количество пассажиров в день: 11 110 (30-е место среди 30 станций Яманотэ в 2023 г., исследование JR East)

Прочие маршруты: линия JR Кэйхин Тохоку

На этом заканчивается цикл статей о происхождении названий станций линии Яманотэ. Благодарим вас за вашу постоянную поддержку.

Фотография к заголовку: Станция Таканава гэтоуэй (фотография автора)