В защиту коммунизма антироста: беседа с экономистом Сайто Кохэем

Сайто Кохэй стал популярен в Японии после неожиданного успеха его вдохновлённого Марксом труда «Капитал в антропоцене». В откровенном интервью Сайто отстаивает своё видение постразвивающегося, посткапиталистического общества и исследует практические шаги к его приближению.

Адъюнкт-профессор Высшей школы искусств и наук Токийского университета. Родился в 1987 году. Получил степень доктора философии области экономических и социальных учений в Берлинском университете имени Гумбольдта. Его книга 2017 года «Экосоциализм Карла Маркса: капитал, природа и незаконченная критика политической экономии» получила Дойчеровскую мемориальную премию 2018 года и была переведена на девять языков. Его японский бестселлер 2020 года «Капитал в антропоцене» (Хито синсэй-но сихонрон) получил Азиатскую книжную премию. Другие публикации включают «Понимание «Капитала» с нуля» (Дзэро кара-но сихонрон) и «Я поранился в Uber, сражался с оленями в горах и плакал в Минамате» (Боку ва Уба дэ нэндза си, яма де сика то татакаи, Минамата дэ найта).

В своей книге 2020 года опубликованной в 2023 году на английском языке под названием «Маркс в антропоцене» Сайто Кохэй исследует разрушительные последствия экономического неравенства и климатического кризиса, определяет капитализм как фундаментальную системную проблему и предлагает своё видение посткапиталистического общества эпохи пост-роста. (Антропоцен – геологический термин, обозначающий период в истории Земли, в течение которого доминирующее влияние на окружающую среду оказывает деятельность человека.) Книга на японском языке разошлась внушительным тиражом в 500 000 экземпляров, что привлекло внимание средств массовой информации в Японии, а теперь и за рубежом, к молодому учёному. Но могут ли идеи, уходящие корнями в марксизм, действительно вывести современное общество на путь устойчивого равновесия?

Марксизм и пандемия

Сайто специализируется на марксистских исследованиях, но его работа укоренена в реальном мире не меньше, чем в академической теории. Убеждённый в необходимости изучать ситуацию «на земле», в реальных жизненных условиях, он провёл два года во время пандемии COVID-19, путешествуя по Японии, берясь за любую работу, от таксиста в Uber до разделки оленьих туш. Этот опыт и интервью, которые он брал во время путешествия, легли в основу его документальной книги «Я поранился в Uber, дрался с оленями в горах и плакал в Минамате», вышедшей в 2022 году.

Вслед за успехом «Маркса в Антропоцене» книга Сайто «Понимание Капитала с нуля», опубликованная в январе этого года, разошлась тиражом более 150 000 экземпляров всего за три недели, что является незаурядным достижением на сегодняшнем вялом рынке. Как учёному, работающему в марксистской традиции, удалось создать несколько бестселлеров подряд?

По мнению Сайто, этому помогла эпидемия COVID-19. «Стресс, который накапливался в нашем обществе, стал очень заметен во время пандемии», – говорит он. Бедственное положение окружающей среды и торговля дикими животными часто указывались как причины первоначальной вспышки COVID-19. И пока бушевала пандемия, люди видели, как потребительски общество обходилось со своими ключевыми работниками, оставляя их трудиться на передовой, несмотря на риск заражения. Доходы 99% населения земного шара упали во время пандемии, но богатые стали ещё богаче. Сегодня те, кто входит в этот элитный 1%, владеют 38% мировых активов.

«Люди охвачены тревогой за будущее, поскольку они сталкиваются с необходимостью сводить концы с концами в условиях растущей нестабильности рынка труда. Они начали задаваться вопросом, нет ли чего-то фундаментально неправильного в том, как работает наше общество, – говорит Сайто. Я думаю, что моя книга, в которой содержится призыв положить конец экономическому росту, нашла признание, потому что показывает, что корень проблемы и источник нынешних трудностей лежат в капитализме».

К новому пониманию Маркса

Во время учёбы в Уэслианском университете в Коннектикуте, США, Сайто был поражён пропастью между богатыми и бедными в стране, считающейся одной из самых богатых в мире. Он был возмущён тем что от банковского краха на Уолл-стрит в 2008 году больше всего пострадали наиболее уязвимые слои общества. В 2009 году он поступил в аспирантуру в Германии и посвятил себя изучению теории Карла Маркса.

Во время учёбы в аспирантуре Сайто наткнулся на неопубликованные записные книжки Маркса поздних лет, в которых тот критиковал капитализм с точки зрения экологии. Диссертация Сайто на эту тему была опубликована в 2017 году под названием «Экосоциализм Карла Маркса: капитал, природа и незаконченная критика политической экономии», которая получила Дойчеровскую мемориальную премию в 2018 году. В возрасте 31 года Сайто стал самым молодым автором, когда-либо получившим эту премию – высшую международную награду за исследования в области марксизма, а также первым её японским лауреатом. Молодой учёный также участвует в редактировании записных книжек Маркса для MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe), актуального международного проекта по публикации полного собрания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса в обновлённом критическом издании.



Сайто является одним из редакторов тома IV/18 MEGA, обновлённого издания полного собрания сочинений Маркса и Энгельса (преимущественно на немецком языке). В том включены ранее неопубликованные заметки, которые представляют взгляды Маркса на воздействие капитализма на экологию (© Ханаи Томоко)

Неудивительно, что призыв Сайто к «коммунизму анти-роста» вызвал критику. Многие недоброжелатели просто отвергают марксизм как несостоятельную теорию, дискредитированную неудачами Советского Союза и Китая эпохи Мао Цзэдуна.

На это Сайто возражает, что ставить знак равенства между советской или китайской версиями коммунизма и теорией Маркса – серьёзная ошибка. «Эти системы были примерами не столько социализма, сколько контролируемого государством бюрократического вертикального капитализма, – настаивает он. – Слишком многие думают: “Мы не хотим социализма, поэтому единственный выбор – капитализм”».

В последние годы своей жизни, говорит Сайто, Маркс видел будущее за сообществом коммун, которое создаётся по инициативе снизу за счёт расширения доступа к «общественному достоянию» (общественным благам) и распространению ассоциаций взаимопомощи трудящихся. Сайто утверждает, что этот идеал, который он называет «коммунизмом антироста», является конечной целью марксизма.

ВВП – не показатель благосостояния

Капитализм ставит своей целью непрерывный экономический рост, объясняет Сайто, и человечество никогда не сможет разрешить климатический кризис, продолжая стремиться к распространению. Он считает работу Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая недавние обещания достичь углеродного нейтралитета к 2050 году, ничем иным как «зелёным камуфляжем».

«На COP27 в ноябре прошлого года не было достигнуто никакого прогресса в отношении графика поэтапного отказа от ископаемого топлива. Больше нет никакой надежды ограничить глобальное повышение температуры 1,5 градусами Цельсия, выше которых глобальное потепление окажет катастрофическое воздействие на человеческое общество. Так что нам просто приходится смиряться с частыми наводнениями, убийственной жарой и другими экстремальными погодными явлениями, которые раньше случались лишь раз в несколько десятилетий. Экологическая система планеты находится на грани катастрофы».

Капитализм привёл к глобальному распространению промышленности, что значительно ускорило процессы уничтожения окружающей среды. Транснациональные компании разграбили ресурсы развивающихся стран, пользуясь их дешёвой рабочей силой. И хотя глобализация принесла пользу потребителям в развитом мире, «глобальный Юг» по-прежнему тонет в нищете. По данным Oxfam International, в период с 1990 по 2015 год на долю самых богатых 10% населения мира приходилось более половины вредных выбросов в атмосферу, в то время как на долю беднейшей половины человечества пришлось менее 10%.

«Самые богатые люди летают на частных самолётах, имеют сколько угодно роскошных домов, даже совершают полёты в открытый космос. Минимум что они могли бы сделать, это вложить часть своего богатства в здоровье нашей планеты. Мы должны облагать сверхбогатых высокими налогами и перераспределять это богатство, уделяя особое внимание ключевым работникам».

Зависимость капитализма от экономического роста подпитывает постоянно растущее производство и потребление, которые вызывают экологический хаос. Использование валового внутреннего продукта в качестве показателя успеха экономики только подчёркивает насколько такая оценка ситуации оторвана от реальности, говорит Сайто.

«Мы озабочены рейтингом ВВП и его ростом, но ВВП не даёт представления о благосостоянии и счастье нации. Здесь, в Японии, у нас вкусная еда, самая высокая в мире продолжительность жизни, безопасные улицы и отличный общественный транспорт, не говоря уже о значительных достижениях нашей культуры и искусства. Эти активы не отражаются в ВВП. Принятие ценностных показателей, не связанных с ВВП, само по себе стало бы позитивным шагом на пути к снижению темпов роста».

Распространение модели общественного достояния

Ключом к преодолению климатического кризиса и сокращению экономического неравенства, по словам Сайто, является распространение модели »общественного достояния». Он утверждает, что капитал монополизировал ресурсы и богатство, которые должны принадлежать народу: «Я считаю, что такие базовые инфраструктуры, как образование, здравоохранение, жильё, водоснабжение и электроэнергия, должны быть освобождены от рыночных механизмов и логики спекуляций и инвестиций и перейти в общую собственность народа».

Он указывает на движение в этом направлении в таких европейских городах, как Париж и Барселона. В 2010 году водные ресурсы и водоснабжение города перешло от двух частных фирм в управление государственной компании Eau de Paris, вдохновив другие города на аналогичные шаги. Барселона, тем временем, работает над снижением выбросов CO2 развивая общественный транспорт и одновременно вводя жёсткие ограничения на ипользование легковыых автомобилей, а также увеличивая площадь городских зелёных насаждений. Сайто рассматривает эти инициативы как перспективные примеры распространения общественного достояния.

Действуя на местном уровне, Сайто недавно присоединился к 30 другим активистам для создания фонда «Общий лес». Группа приобрела 3,5 гектара земли недалеко от горы Такао на западной окраине Токио. Эта земля – часть ценной экосистемы, находящейся под угрозой застройки и чрезмерной эксплуатации. Там они планируют запустить эксперимент по реализации концепции общего владения. Проект будет сосредоточен на восстановлении и защите леса как общественного достояния, спасая землю как от чрезмерного использования, так и от пренебрежения, с которым часто относятся к лесным массивам, не имеющим коммерческого потенциала. Фонд также планирует проводить общественные мероприятия, такие как экскурсии на природу с гидом и мастер-классы по сбору дикорастущих съедобных даров природы. Одна из целей проекта состоит в том, чтобы постепенно привлекать новых участников и приобретать больше земли.

Истоки движения?

Политолог Гарвардского университета Эрика Ченовет утверждает, что любое ненасильственное движение, мобилизующее 3,5% населения, имеет отличные шансы добиться серьёзных социальных или политических изменений. Обладает ли теория коммунистического анти-роста Сайто таким потенциалом? Насколько она распространилась и какую нашла поддержку?

«Интуитивно я бы оценил поддержку примерно в 2%, – говорит Сайто. Но я пока не вижу никаких признаков растущего общественного движения».

На Западе пылкие миллениалы и представители поколения Z, возглавляемые такими активистами, как Грета Тунберг, присоединились к школьным забастовкам и другим протестам против безразличия старшего поколения к изменению климата. Но в Японии мало признаков активного недовольства сложившейся ситуацией, несмотря на полмиллиона экземпляров «Маркса в антропоцене», раскупленных публикой.

«В Японии все ещё слишком слабо ощущается безотлагательность проблемы, чтобы вдохновить массовое движение. Даже среди защитников окружающей среды преобладает мнение, что мы можем сократить выбросы углекислого газа в рамках существующей системы за счёт использования возобновляемых источников энергии и технологических инноваций, одновременно создавая рабочие места и поддерживая экономический рост. Они не считаются с реальностью чрезмерного производства и потребления. Раньше я думал, что с ними можно сотрудничать, чтобы оказать давление на правительство с целью ужесточения экологического регулирования в сфере сверхдоходов, фаст-фуда и быстрой моды. Но в последние годы я всё чаще и чаще чувствую, что пропасть непреодолима».

Тем не менее, Сайто надеется на появление в Японии инициативы снизу. «Маленькими шагами мы работаем над созданием массового движения за равноправное, экологически ориентированное, процветающее общество».

Актуальность Маркса сегодня

Сейчас, когда экологический кризис и война в Украине ставят под сомнение само будущее человечества, Сайто хорошо понимает, что простых ответов не существует.

«По мере углубления кризиса многие люди склонны придерживаться консервативных ценностей, стремясь защитить то, что принадлежит им. Инициировать массовое движение, основанное на новом прочтении коммунизма, безусловно, нелегко в таком климате. Более того, инициативы «снизу вверх» могут зайти слишком далеко в преодолении кризиса такого масштаба. На самом деле, растёт риск того, что люди предпочтут авторитарное правительство. Но в такое время особенно необходима научно обоснованная теория реформ, которые были бы способны преобразовать такие мощные институты, как государство и рынок».

«Это непростая задача. Но одно мы можем сказать наверняка: капитализм зашёл в тупик. Вот почему нам нужно больше движений в защиту демократии, в защиту социально уязвимых слоёв населения и для того, чтобы представить себе общество будущего».

Сайто считает, что переоценка учения Маркса необходима, чтобы больше людей осознали, что трудности в жизни, отчуждение и лишения, которые они сейчас ощущают – это естественные последствия работы капиталистической системы. Вот почему он продолжает выступать за «коммунизм анти-роста».

«Как мы должны изменить нынешнюю систему? Как только мы достигнем точки, когда каждый задаст себе этот вопрос, прорыв обязательно произойдёт. Я верю, что мы находимся на перепутье, и то, что мы сделаем в ближайшие десять или двадцать лет, определит судьбу человечества».



Сайто Кохэй в кампусе Токийского университета в Комабэ (© Ханаи Томоко)

Все фотографии: © Ханаи Томоко

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