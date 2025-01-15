Сериалы «Сёгун» и «Дом ниндзя» – новый этап деятельности японских актёров за рубежом

2024 год ознаменовался мировой премьерой двух телесериалов, в которых японские актёры не только играют главные роли, но и выступают в качестве продюсеров. Это «Сёгун» с Санадой Хироюки и «Дом ниндзя» с Каку Кэнто. Чем объясняется подобный прорыв?

Санада Хироюки: «Хочу положить конец предрассудкам о Японии»

В феврале 2024 года состоялась премьера 10-серийного телесериала «Сёгун», поставленного компанией «FX» («Уолт Дисней») по мотивам романа Джеймса Клавелла. Действие сериала происходит накануне сражения в Сэкигахаре (1600 год). События того времени часто встречаются в исторических сериалах NHK и других японских компаний.

Санада Хироюки играет роль Торанаги, прототипом которого является реальное историческое лицо – Токугава Иэясу. Прототипом Джона Блэкторна по прозвищу Андзин (актёр Космо Джарвис) служит английский мореплаватель Уильям Адамс, очутившийся в Японии и впоследствии ставший дипломатическим советником Иэясу. Действие сериала развёртывается вокруг отношений Торанаги и Адамса. Большое значение отводится фигуре Марико (актриса Анна Саваи), прообразом для которой послужила христианка Грация, жена самурая Хосокавы Тадаоки. По мере развития сюжета мы наблюдаем встречу двух культур – запада и востока, противостояние католиков и протестантов и другие моменты, практически не освещающиеся в японских исторических сериалах. Зритель быстро догадывается, какие фигуры скрываются за главными героями. При этом сюжетная линия не всегда соответствует историческим фактам, и это немного озадачивает поклонников жанра, но даже они с головой погружаются в действие фильма, покорённые мощными визуальными эффектами, захватывающими интригами и политическими сделками.

Первая экранизация романа Джеймса Клавелла вышла в 1980 году, на следующий год сериал показали по японскому телевидению. Честно говоря, он произвёл на меня далеко не лучшее впечатление. Предстающая перед глазами зрителя Япония выглядела настолько неестественно, что я даже не досмотрела сериал до конца.

Вышедший через 40 с лишним лет «Сёгун» получил отличные отзывы. Работа над костюмами, реквизитом, жестами, диалогами и интерьером помещений велась с участием японских специалистов. Это помогло создать великолепный насыщенный мир, кажущийся естественным даже самим японцам.

Большая заслуга в обеспечении подобной достоверности принадлежит Санаде. После выхода фильма «Последний самурай» (2003), с помощью которого он пытался положить конец предрассудкам о Японии, прошло уже 20 лет, и Санада успел понять, что возможности одного актёра ограничены. На съёмках «Сёгуна» Санада был вездесущ – будучи продюсером, он подбирал персонал, заботился о достоверности деталей, выступал мостом между японскими и иностранными актёрами, а также сыграл главную роль (примечание: 5 января 2025 года Санада стал первым японским актёром, получившим «Золотой глобус» за главную роль в «Сёгуне», обойдя Дональда Гловера. В сентябре он также получил «Эмми»).



Телесериал «Сёгун» с Санадой Хироюки в главной роли набрал 9 миллионов просмотров за первые шесть дней трансляции на «Дисней+», Hulu и других каналах «Диснея» (предоставлено FX Networks, Дисней и др., 2024 год)

Каку Кэнто: «Я продал «Нетфликсу» написанный во время пандемии сценарий»

«Дом ниндзя», вышедший на канале «Нетфликс» практически одновременно с «Сёгуном», – это сериал о нашей современности. Японский актёр Каку Кэнто, снявшийся в главной роли, является совместным исполнительным продюсером фильма. Сериал поставлен режиссёром Дэйвом Бойлом в компании «ТОХО Студио». Он посвящён семье потомков Хаттори Хандзо – величайшего ниндзя в истории и верного слуги Токугавы Иэясу.

Дело синоби (ниндзя) – родовой бизнес семьи Тавара. Семья состоит из семи человек – отец (актёр Эгути Ёсукэ), мать (Кимура Таэ), старший сын Гаку (Кора Кэнго), младший сын Хару (Кэнто Каку), дочь и бабушка. После того, как шесть лет назад старший сын был убит, семья отошла от дела синоби. Однако конкурирующий клан синоби и лидер новой религиозной секты (актёр Ямада Такаюки) вновь втягивают семью Тавара в конфликт. Сериал посвящён повседневной жизни синоби, восстановлению распавшейся семьи и изоляции Японии, поэтому в нём нет ярких трюков, присущих фильмам о ниндзя.

Каку приступил к работе над сценарием сериала во время пандемии COVID-19, когда все съёмки были прекращены. Он хотел выйти на мировой уровень, поэтому продал готовый сценарий «Нетфликсу», который, как оказалось, интересовался темой ниндзя.



Уже на второй неделе эксклюзивного показа на «Нетфликс» сериал «Дом ниндзя» с Каку Кэнто в главной роли возглавил еженедельный глобальный рейтинг 10 неанглоязычных сериалов (© Netflix)

Отказ от разделения труда

Японские актёры часто снимаются в зарубежных фильмах. Наиболее известны голливудские фильмы с участием японских актёров, но не следует забывать о картинах, снятых в Китае, Тайване и Корее. Некоторые актёры обретают популярность в Японии благодаря съёмкам в азиатских фильмах.

Японские актёры снимались в Голливуде ещё до начала Второй мировой войны, но их актёрская карьера начиналась не в Японии, а после приезда в США. В 1960-е годы за рубежом полюбили фильмы Куросавы Акиры, а актёр Мифунэ Тосиро снялся во многих зарубежных фильмах. Его примеру последовали такие звёзды, как Тамба Тэцуро, Тиба Сонни (Тиба Синъити), Такакура Кэн, Мацуда Юсаку и Кудо Юки.

Японский актёр Ватанабэ Кэн обрёл мировую славу после выхода «Последнего самурая», и помимо киносъёмок стал выступать на театральной сцене. Санада Хироюки после съёмок в «Последнем самурае» перебрался в Голливуд и сыграл множество ролей в фильмах и телесериалах. Эти два актёра – лучший пример мирового успеха японских деятелей кино.

Стриминговые сервисы помогают расширять аудиторию японских фильмов. Они облегчают выход на мировую арену, а японские деятели кино стараются создавать фильмы, способные обрести популярность на глобальном уровне. А если японские компании будут инвестировать в дорогостоящие зарубежные постановки, это ещё больше расширит спектр возможностей для звёзд японского кино.

Работа актёров становится всё более разнообразной. Всё чаще японские актёры снимаются за границей, выступают в роли продюсеров, уходят из актёрских агентств, обретая самостоятельность, отстаивают свои идеи и не стремятся следовать профессиональному стереотипу о разделении труда.

«Надеюсь, что моему примеру последуют и другие», - сообщил Каку в интервью журналу Ellе после продюсерского дебюта. В 2022 году он расторг контракт с крупным агентством, после чего, по его словам, обрёл уверенность в своих силах. 3 апреля он сообщил в соцсети «Инстаграм» о создании кинокомпании «Сигнал 181» совместно с режиссёром Дэйвом Бойлом.

Ещё один значимый фактор мировой популярности японских фильмов – это увеличение туристического потока. Всё больше людей из других стран получают возможность познакомиться с настоящей Японией. Путешественники, приезжающие в Японию не первый раз, добираются до мест, куда обычно не ездят туристы, и получают разнообразный опыт. Те, кто знает Японию по аниме и манга, во время путешествий по стране знакомятся с её историей и повседневной жизнью, избавляются от стереотипов и делают выбор в пользу фильмов, достоверно изображающих Японию.

Преодоление стереотипов о Японии

Нельзя сказать, что представление о Японии изменилось коренным образом. В Голливуде сохраняются определённые стереотипы о японцах, и после дебюта на глобальной сцене японские актёры сталкиваются с дискриминацией и предрассудками.

Мацудзаки Юки, работающий в Голливуде более 20 лет, снимался в таких фильмах, как «Письма с Иводзимы» и «Розовая пантера-2». В марте 2022 года он написал в соцсети «Твиттер» (нынешний «Х») пост о дискриминации и предубеждениях, связанных с японцами и другими выходцами из Азии. «Японцы не обращают внимания на карикатурное изображение и не организуют бойкоты. Кассовым сборам ничего не угрожает, поэтому что-то менять нет необходимости», – рассказал известный продюсер в газетном интервью. Мацудзаки считает, что расовые предрассудки и предрассудки в отношении прочих меньшинств распространяются бессознательно, а потом отпечатываются в памяти людей, поэтому необходимо заявлять о подобных случаях, даже если это нарушает устоявшуюся гармонию.

C того момента, когда японские актёры считали большой удачей получить приглашение на роль в иностранном фильме, до наших дней, когда они требуют точного воссоздания образа Японии и занимают посты, позволяющие воплощать собственный замысел, прошло много десятков лет. Зрителям тоже следует осознать свою роль и более осознанно относиться к просмотру фильмов.

Аналогичная тенденция прослеживается в мире музыки. Японцы перестали положительно воспринимать «странную Японию», изображённую в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй», премьера которой состоялась в 1904 году. Зарубежные театры постепенно осознали значимость участия японских актёров в постановках о Японии. В 1985 году на итальянской сцене появилась «Мадам Баттерфляй», декорации и костюмы для которой были разработаны при участии японского персонала.

Оперный певец Окамура Такао во время участия в постановке «Мадам Баттерфляй» в одном из европейских театров указал режиссёру на неверное отражение японских обычаев и культуры, однако его голос не был услышан. Окамура решил поставить собственную версию оперы, которая вышла на токийской сцене в 2003 году. Внук Пуччини, являющийся владельцем прав на интеллектуальную собственность, не признал эту постановку, однако музыкальный мир воспринял её с пониманием.

В последнее время некоторые западные учёные призывают к редактированию литературных произведений, содержащих элементы колониальной идеологии, дискриминации и стереотипов, потому что их экранизация способствует дискриминации на бессознательном уровне. Нам потребовалось сто лет, чтобы осознать это.

В наши дни, когда глобальные кинопремьеры стали нормой жизни, расстояния и границы перестают быть преградой. При этом обостряется конкуренция. Актёры должны не просто играть роль, но обладать креативностью и владеть языками, уметь настаивать на своём. Зрителям тоже следует осознанно относиться к просмотру фильмов, чтобы не становиться соучастниками дискриминации. С этой точки зрения требования к актёрам и зрителям повышаются.

Во время пресс-конференции в Клубе иностранных журналистов в феврале 2024 года Санада сообщил, что «Сёгун» позволил сделать огромный шаг в будущее, и он считает своей миссией налаживание мостов, обеспечивающих будущим поколениям доступ к мировому кино.

Я уверена, что молодые таланты обязательно воспользуются этими мостами, чтобы проявить себя за рубежом. И разве это не лучшее свидетельство прогресса в мире кино?

Фотография к заголовку: Санада Хироюки (слева; фото «Рейтер») и Каку Кэнто (фото Jiji Press)

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