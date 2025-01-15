Сериалы «Сёгун» и «Дом ниндзя» – новый этап деятельности японских актёров за рубежом

Сериалы «Сёгун» и «Дом ниндзя» – новый этап деятельности японских актёров за рубежомОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Санада Хироюки: «Хочу положить конец предрассудкам о Японии»
В феврале 2024 года состоялась премьера 10-серийного телесериала «Сёгун», поставленного компанией «FX» («Уолт Дисней») по мотивам романа Джеймса Клавелла. Действие сериала происходит накануне сражения в Сэкигахаре (1600 год). События того времени часто встречаются в исторических сериалах NHK и других японских компаний.
Санада Хироюки играет роль Торанаги, прототипом которого является реальное историческое лицо – Токугава Иэясу. Прототипом Джона Блэкторна по прозвищу Андзин (актёр Космо Джарвис) служит английский мореплаватель Уильям Адамс, очутившийся в Японии и впоследствии ставший дипломатическим советником Иэясу. Действие сериала развёртывается вокруг отношений Торанаги и Адамса. Большое значение отводится фигуре Марико (актриса Анна Саваи), прообразом для которой послужила христианка Грация, жена самурая Хосокавы Тадаоки. По мере развития сюжета мы наблюдаем встречу двух культур – запада и востока, противостояние католиков и протестантов и другие моменты, практически не освещающиеся в японских исторических сериалах. Зритель быстро догадывается, какие фигуры скрываются за главными героями. При этом сюжетная линия не всегда соответствует историческим фактам, и это немного озадачивает поклонников жанра, но даже они с головой погружаются в действие фильма, покорённые мощными визуальными эффектами, захватывающими интригами и политическими сделками.
Первая экранизация романа Джеймса Клавелла вышла в 1980 году, на следующий год сериал показали по японскому телевидению. Честно говоря, он произвёл на меня далеко не лучшее впечатление. Предстающая перед глазами зрителя Япония выглядела настолько неестественно, что я даже не досмотрела сериал до конца.
Вышедший через 40 с лишним лет «Сёгун» получил отличные отзывы. Работа над костюмами, реквизитом, жестами, диалогами и интерьером помещений велась с участием японских специалистов. Это помогло создать великолепный насыщенный мир, кажущийся естественным даже самим японцам.
Большая заслуга в обеспечении подобной достоверности принадлежит Санаде. После выхода фильма «Последний самурай» (2003), с помощью которого он пытался положить конец предрассудкам о Японии, прошло уже 20 лет, и Санада успел понять, что возможности одного актёра ограничены. На съёмках «Сёгуна» Санада был вездесущ – будучи продюсером, он подбирал персонал, заботился о достоверности деталей, выступал мостом между японскими и иностранными актёрами, а также сыграл главную роль (примечание: 5 января 2025 года Санада стал первым японским актёром, получившим «Золотой глобус» за главную роль в «Сёгуне», обойдя Дональда Гловера. В сентябре он также получил «Эмми»).
Каку Кэнто: «Я продал «Нетфликсу» написанный во время пандемии сценарий»
«Дом ниндзя», вышедший на канале «Нетфликс» практически одновременно с «Сёгуном», – это сериал о нашей современности. Японский актёр Каку Кэнто, снявшийся в главной роли, является совместным исполнительным продюсером фильма. Сериал поставлен режиссёром Дэйвом Бойлом в компании «ТОХО Студио». Он посвящён семье потомков Хаттори Хандзо – величайшего ниндзя в истории и верного слуги Токугавы Иэясу.
Дело синоби (ниндзя) – родовой бизнес семьи Тавара. Семья состоит из семи человек – отец (актёр Эгути Ёсукэ), мать (Кимура Таэ), старший сын Гаку (Кора Кэнго), младший сын Хару (Кэнто Каку), дочь и бабушка. После того, как шесть лет назад старший сын был убит, семья отошла от дела синоби. Однако конкурирующий клан синоби и лидер новой религиозной секты (актёр Ямада Такаюки) вновь втягивают семью Тавара в конфликт. Сериал посвящён повседневной жизни синоби, восстановлению распавшейся семьи и изоляции Японии, поэтому в нём нет ярких трюков, присущих фильмам о ниндзя.
Каку приступил к работе над сценарием сериала во время пандемии COVID-19, когда все съёмки были прекращены. Он хотел выйти на мировой уровень, поэтому продал готовый сценарий «Нетфликсу», который, как оказалось, интересовался темой ниндзя.
Отказ от разделения труда
Японские актёры часто снимаются в зарубежных фильмах. Наиболее известны голливудские фильмы с участием японских актёров, но не следует забывать о картинах, снятых в Китае, Тайване и Корее. Некоторые актёры обретают популярность в Японии благодаря съёмкам в азиатских фильмах.
Японские актёры снимались в Голливуде ещё до начала Второй мировой войны, но их актёрская карьера начиналась не в Японии, а после приезда в США. В 1960-е годы за рубежом полюбили фильмы Куросавы Акиры, а актёр Мифунэ Тосиро снялся во многих зарубежных фильмах. Его примеру последовали такие звёзды, как Тамба Тэцуро, Тиба Сонни (Тиба Синъити), Такакура Кэн, Мацуда Юсаку и Кудо Юки.
Японский актёр Ватанабэ Кэн обрёл мировую славу после выхода «Последнего самурая», и помимо киносъёмок стал выступать на театральной сцене. Санада Хироюки после съёмок в «Последнем самурае» перебрался в Голливуд и сыграл множество ролей в фильмах и телесериалах. Эти два актёра – лучший пример мирового успеха японских деятелей кино.
Стриминговые сервисы помогают расширять аудиторию японских фильмов. Они облегчают выход на мировую арену, а японские деятели кино стараются создавать фильмы, способные обрести популярность на глобальном уровне. А если японские компании будут инвестировать в дорогостоящие зарубежные постановки, это ещё больше расширит спектр возможностей для звёзд японского кино.
Работа актёров становится всё более разнообразной. Всё чаще японские актёры снимаются за границей, выступают в роли продюсеров, уходят из актёрских агентств, обретая самостоятельность, отстаивают свои идеи и не стремятся следовать профессиональному стереотипу о разделении труда.
«Надеюсь, что моему примеру последуют и другие», - сообщил Каку в интервью журналу Ellе после продюсерского дебюта. В 2022 году он расторг контракт с крупным агентством, после чего, по его словам, обрёл уверенность в своих силах. 3 апреля он сообщил в соцсети «Инстаграм» о создании кинокомпании «Сигнал 181» совместно с режиссёром Дэйвом Бойлом.
Ещё один значимый фактор мировой популярности японских фильмов – это увеличение туристического потока. Всё больше людей из других стран получают возможность познакомиться с настоящей Японией. Путешественники, приезжающие в Японию не первый раз, добираются до мест, куда обычно не ездят туристы, и получают разнообразный опыт. Те, кто знает Японию по аниме и манга, во время путешествий по стране знакомятся с её историей и повседневной жизнью, избавляются от стереотипов и делают выбор в пользу фильмов, достоверно изображающих Японию.
Преодоление стереотипов о Японии
Нельзя сказать, что представление о Японии изменилось коренным образом. В Голливуде сохраняются определённые стереотипы о японцах, и после дебюта на глобальной сцене японские актёры сталкиваются с дискриминацией и предрассудками.
Мацудзаки Юки, работающий в Голливуде более 20 лет, снимался в таких фильмах, как «Письма с Иводзимы» и «Розовая пантера-2». В марте 2022 года он написал в соцсети «Твиттер» (нынешний «Х») пост о дискриминации и предубеждениях, связанных с японцами и другими выходцами из Азии. «Японцы не обращают внимания на карикатурное изображение и не организуют бойкоты. Кассовым сборам ничего не угрожает, поэтому что-то менять нет необходимости», – рассказал известный продюсер в газетном интервью. Мацудзаки считает, что расовые предрассудки и предрассудки в отношении прочих меньшинств распространяются бессознательно, а потом отпечатываются в памяти людей, поэтому необходимо заявлять о подобных случаях, даже если это нарушает устоявшуюся гармонию.
C того момента, когда японские актёры считали большой удачей получить приглашение на роль в иностранном фильме, до наших дней, когда они требуют точного воссоздания образа Японии и занимают посты, позволяющие воплощать собственный замысел, прошло много десятков лет. Зрителям тоже следует осознать свою роль и более осознанно относиться к просмотру фильмов.
Аналогичная тенденция прослеживается в мире музыки. Японцы перестали положительно воспринимать «странную Японию», изображённую в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй», премьера которой состоялась в 1904 году. Зарубежные театры постепенно осознали значимость участия японских актёров в постановках о Японии. В 1985 году на итальянской сцене появилась «Мадам Баттерфляй», декорации и костюмы для которой были разработаны при участии японского персонала.
Оперный певец Окамура Такао во время участия в постановке «Мадам Баттерфляй» в одном из европейских театров указал режиссёру на неверное отражение японских обычаев и культуры, однако его голос не был услышан. Окамура решил поставить собственную версию оперы, которая вышла на токийской сцене в 2003 году. Внук Пуччини, являющийся владельцем прав на интеллектуальную собственность, не признал эту постановку, однако музыкальный мир воспринял её с пониманием.
В последнее время некоторые западные учёные призывают к редактированию литературных произведений, содержащих элементы колониальной идеологии, дискриминации и стереотипов, потому что их экранизация способствует дискриминации на бессознательном уровне. Нам потребовалось сто лет, чтобы осознать это.
В наши дни, когда глобальные кинопремьеры стали нормой жизни, расстояния и границы перестают быть преградой. При этом обостряется конкуренция. Актёры должны не просто играть роль, но обладать креативностью и владеть языками, уметь настаивать на своём. Зрителям тоже следует осознанно относиться к просмотру фильмов, чтобы не становиться соучастниками дискриминации. С этой точки зрения требования к актёрам и зрителям повышаются.
Во время пресс-конференции в Клубе иностранных журналистов в феврале 2024 года Санада сообщил, что «Сёгун» позволил сделать огромный шаг в будущее, и он считает своей миссией налаживание мостов, обеспечивающих будущим поколениям доступ к мировому кино.
Я уверена, что молодые таланты обязательно воспользуются этими мостами, чтобы проявить себя за рубежом. И разве это не лучшее свидетельство прогресса в мире кино?
Фотография к заголовку: Санада Хироюки (слева; фото «Рейтер») и Каку Кэнто (фото Jiji Press)