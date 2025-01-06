«Сёгун» побеждает в номинациях телевизионных сериалов на «Золотом глобусе»

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Лас-Вегас, 5 января (Jiji Press). «Сёгун», драматический сериал о феодальной Японии, в которой в качестве продюсера выступил Санада Хироюки, сыгравший главную роль, получил четыре премии «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» на воскресной церемонии вручения престижной ежегодной премии США в области развлечений.

64-летний Санада получил в этом году премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале.

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто был в моей жизни. Все вы привели меня сюда», – сказал Санада в своей речи на 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии.

Среди других актёров, снявшихся в фильме «Сёгун», 32-летняя Саваи Анна получила «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале, а 51-летний Асано Таданобу получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана на телевидении.

Санада и Асано стали первыми японцами, которые получили премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль и роль второго плана в драматическом телесериале соответственно.

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