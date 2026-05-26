Главные события лета 2026 года в Японии

Летом с каждым годом становится всё жарче, но это по-прежнему время летних праздников, фейерверков и других событий, которые стоит посмотреть.

Осмотр Голубого пруда Сироганэ в посёлке Биэй на Хоккайдо: конец мая и начало июня

Аой икэ, «Голубой пруд» в посёлке Биэй на Хоккайдо сияет мистическими оттенками голубого цвета под лучами солнца в начале лета. Он образовался примерно в 1990 году, когда течение близлежащей реки Биэй было изменено в результате работ по борьбе с эрозией. Считается, что пруд кажется голубым из-за характера отражения солнечного света в воде, которая представляет собой смесь грунтовых вод, содержащих алюминий, и речной воды.

Время осмотра длится с середины мая до конца июня. При большом количестве солнечных дней и ярком солнечном свете вероятность появления красивых голубых оттенков возрастает. Посетить это место рекомендуют в полдень, когда солнце стоит высоко.

Праздник Хякумангоку в Канадзаве: 5-7 июня

Этот великолепный праздник посвящён историческому событию – моменту, когда правитель Маэда Тосиэ, основатель княжества Кага, торжественно въехал в замок Канадзава (1583). Главным событием праздника является процессия Хякумангоку, которая проходит от станции Канадзава до парка замка Канадзава. Помимо красочной «Воинской процессии», праздник включает ряд зрелищных представлений, в том числе динамичное «Восхождение по лестнице Кага» и традиционный «Танец льва Кага».

Праздник гортензий Сингу: 13–30 июня

В горах на территории города Сикокутюо в префектуре Эхимэ на острове Сикоку расположена «Деревня гортензий Сингу». 20 000 цветущих гортензий на крутых склонах гор создают невероятно живописный вид. Поистине незабываемые впечатления вам принесут поездка на монорельсе, который работает только во время праздника, и осмотр гортензий с вершины холма.

Летний ритуал очищения Нагоси-но хараэ: 30 июня

Религиозный ритуал очищения Нагоси-но хараэ, совершаемый в последний день июня, по прошествии половины года, призван очистить тело и душу. На территории святилища устанавливается сплетённое из тростника или соломы кольцо высотой примерно с человека. Считается, что прохождение через него избавит от неудач, накопившихся за последние шесть месяцев, и очистит человека. Ритуал направлен на очищение от нечистоты первой половины года и молитву о крепком здоровье и защите от болезней во второй половине года.



В святилище Акасака Хикава (район Минато, Токио) церемония Нагоси-но хараэ включает в себя три прохода через большое кольцо из тростника – нужно пройти внутри него, обойти, войти вновь по траектории в виде восьмёрки. Во время церемонии молятся о крепком здоровье и защите от болезней на оставшиеся шесть месяцев года (июнь 2023 г., Jiji Press). На гравюре изображено кольцо из тростника из книги «Сто видов горы Фудзи» (Национальная парламентская библиотека)

Великий праздник усмирения ветра Футин-оомацури: 5 июля

Этот исторический праздник проводится в святилище Тацута тайся в посёлке Мисато, префектура Нара, и в ходе праздника молятся об усмирении стихийных бедствий, таких как сильные ветры и наводнения, и о богатом урожае. Это праздник бога ветра, который проводится со времён императора Тэмму (пр. 673-686), и его главными событиями являются исполнение священных танцев и запуск «фейерверков бога ветра» (ручных фейерверков), которые ночью взлетают в воздух на высоту от 4 до 5 метров.

Великий праздник Савара-оомацури: 10-12 июля

По улицам Коэдо, «Маленького Эдо», проезжает великолепная платформа высотой около 4 метров, полностью изготовленная из древесины дзельквы и увенчанная роскошно украшенной гигантской куклой (изготовленной мастерами периодов Эдо (1603-1868) и Мэйдзи (1868-1912). Кульминацией является Кёкубики – динамичное вращение платформы. Праздник признан важным нематериальным объектом народной культуры национального значения и входит в список объектов Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Праздник лотосов Идзунума и Утинума: середина июля

Вы можете совершить обзорную прогулку на катере по бескрайним полям цветущих лотосов в Идзунуме и Утинуме, расположенных на границе городов Курихара и Томэ в префектуре Мияги. В окружении ярких цветов вы почувствуете, как будто попаи в буддийскую райскую землю. Лотосы цветут рано утром и закрываются к полудню, поэтому рекомендуется совершить прогулку утром.

На болоте Идзунума, расположенном на территории городов Томэ и Курихара в префектуре Мияги, цветут лотосы, и посетители могут любоваться крупными розовыми цветами вблизи с прогулочных катеров (Jiji Press)

Коллекция японского искусства Британского музея: яркая коллекция картин эпохи Эдо, вывезенных за море: 25 июля – 18 октября

Британский музей может похвастаться коллекцией, насчитывающей около 40 000 произведений японского искусства. Особенно обширна его коллекция живописи и гравюр укиё-э периода Эдо, приобретенная в XIX веке. На выставке «Эдо в фокусе: японские сокровища из Британского музея» в Токийском столичном художественном музее будут представлены произведения изобразительного искусства периода Эдо, такие как ширмы, свитки и картины, а также гравюры восьми выдающихся художников укиё-э, включая Утамаро, Сяраку, Хокусая и Хиросигэ.

Утагава Куниёси, «Старый императорский дворец Сома», период Эдо, 1845–1846 гг., коллекция Британского музея (© Попечители Британского музея)



Кацусика Хокусай, «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи», период Эдо, около 1831 года, коллекция Британского музея (© Попечители Британского музея)

Праздник Нагаока и грандиозный фейерверк: 2 и 3 августа

Устраивать фейерверки здесь начали в 1946 году в рамках «Праздника восстановления», проводившегося в память о жертвах авианалёта на Нагаоку 1 августа 1945 года и в знак молитв за восстановление города. С 1947 года праздник проводится 2 и 3 августа. Зрителей поражает масштабный фейерверк, заполняющий ночное небо, включая «Фейерверк диаметром в три сяку», который рассыпается в небе на ширину около 650 метров, и «Феникс, фейерверк молитвы о восстановлении», ширина которого составляет приблизительно один километр.

Праздник Сухотэй с святилище Иминомия: 7-13 августа

Считается, что праздник в святилище Иминомия в городе Симоносэки, префектура Ямагути, зародился 1800 лет назад в честь победы, которую одержал император Тюай, 14-й император Японии, в битве с демонами. Мужчины несут большой бамбуковый шест длиной 30 метров и весом около 100 килограммов, украшенный знамёнами, а женщины танцуют вокруг «камня-демона» на территории святилища, неся бамбуковые шесты с подвешенными на них фонарями. Изначально это местное мероприятие, но в последнее время оно приобрело популярность в социальных сетях, и число иностранных туристов, посещающих фестиваль, растёт с каждым годом.

Праздник фейерверков в Омагари, Национальный конкурс фейерверков: 29 августа

Это главный конкурс фейерверков в Японии, где пиротехники, отобранные со всей страны, соревнуются за первое место. Это единственный дневной конкурс фейерверков в Японии, где демонстрируются не столько световые эффекты, сколько цвета и меняющиеся формы дыма. В ходе ночного конкурса фейерверков каждый запускает по два пиротехнических снаряда 10-го калибра в течение 2 минут 30 секунд.

