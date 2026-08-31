Главные события осени 2026 года в Японии

Красочная осенняя листва и традиционные праздники осенью 2026 года в Японии. Ознакомьтесь с нашим списком рекомендуемых мероприятий

Осенняя листва в Дайсэцудзан, Хоккайдо: начало сентября

Самую раннюю осеннюю листву в Японии можно увидеть в национальном парке Дайсэцудзан в центральной части Хоккайдо. Особую известность получила местность Гинсэндай, расположенная на высоте 1490 метров над уровнем моря, откуда ведёт тропа на гору Акадакэ. Широколиственные и вечнозелёные деревья образуют живописное разноцветное полотно.

Пешеходный маршрут Гинсэндай – Акадакэ (на английском языке, информация с сайта муниципалитета Камикава)



Осенняя листва в Гинсэндай (© PhotoAC)

Праздник Ходзёя в святилище Хакодзаки, Фукуока: 12–18 сентября

Праздник Ходзёя в святилище Хакодзаки, один из главных праздников Фукуоки, представляет собой синтоистский ритуал с более чем тысячелетней историей. Считается, что он возник из пророчества, предписывающего людям отпускать живых существ в качестве искупления за жизни, потерянные в битвах. Во время мероприятия священнослужители и дети в традиционной одежде торжественно выпускают золотых рыбок. В окрестностях в это время открывается более 500 передвижных лавок, которые создают атмосферу старинного праздника.

Официальный сайт святилища: https://hakozakigu.or.jp/en/ (на английском языке)



В рамках праздника проводится торжественное выпускание золотых рыбок (© Святилище Хакодзаки)

Выставка «Формы любви» (экспонируется легендарный эротический свиток «Тиго соси» ) в Художественном музее Фукуда в Киото: 19 сентября – 17 января 2027 года

В Киотском музее искусств Фукуда, в коллекции которого насчитывается 2000 известных картин от периода Эдо (1603-1868) до наших дней, проходит первая выставка сюнга (эротического искусства). На ней впервые публично представлена ​​одна из старейших работ сюнга – «Тиго соси», датируемая началом XIV века и изображающая интимные отношения между священниками и послушниками. Посетители также смогут полюбоваться картиной «Кулики и волны» (Нами тидори) Кацусики Хокусая, всемирно известного картиной «Большая волна в Канагаве». Выставка предлагает захватывающий взгляд на любовь, сексуальное желание и потребность человечества в общении.



Фрагмент картины Кацусики Хокусая «Кулики и волны» (Нами тидори) (предоставлено Музеем искусств Фукуда)

Сбор фруктов на ферме Михараси в префектуре Нагано: с середины сентября по ноябрь

Сельскохозяйственный парк Хабиро и ферма Михараси расположены в городе Ина, префектура Нагано, в долине с захватывающими видами на Южные Альпы. С 12 сентября по 12 октября посетители могут собирать различные сорта винограда, а с начала октября до середины ноября – попробовать свои силы в сборе яблок.



Сбор яблок (© Ферма Михараси)

Осенний праздник Такаяма: 9–10 октября

В старом районе Такаяма в префектуре Гифу до сих пор сохраняется атмосфера эпохи Эдо (1603-1868). В этом районе ежегодно проводится осенний праздник Такаяма святилища Сакураяма Хатимангу, известный одиннадцатью великолепно украшенными праздничными платформами, которые создали местные мастера. Среди главных событий праздника – представления механических кукол каракури нингё, динамичный «танец львов», грандиозный парад и вечернее шествие, во время которого платформы освещаются фонарями.



(© Муниципальное правительство Такаямы)

Праздник барабанов тайко в Ниихаме, префектура Эхимэ: 16–18 октября

Праздник Ниихама тайко, один из крупнейших праздников на Сикоку, проводится уже более 1000 лет. Группы из 150 мужчин проходят парадом по улицам, неся 54 огромные, красиво украшенные платформы тайкодай, каждая из которых весит 3 тонны и имеет высоту 5,5 метра. Главное событие праздника – битва тайкодай, когда они с силой сталкиваются друг с другом, сотрясая землю.



Праздник тайко в Ниихаме (© Ассоциация содействия развитию местного сообщества Эхимэ)

Tokyo Ramen Festa 2026: 30 октября – 3 ноября.

Это осеннее мероприятие в Олимпийском парке Комадзава в токийском районе Сэтагая является одним из крупнейших в Японии событий, посвященных рамэну, в нём ежегодно принимают участие рестораны лапши рамэн со всей страны. В 2026 году планируется участие 12 ресторанов. Стоимость порции составляет 1100 йен.



Фестиваль рамэна (слева) и его официальный талисман Наруто-тян (© Исполнительный комитет фестиваля рамэна в Токио)

Кленовый коридор у озера Кавагути: с конца октября

Кленовый коридор озера Кавагути расположен вдоль реки Насикава на северном берегу озера, одного из пяти озёр Фудзи, которое находится в префектуре Яманаси. В этом знаменитом осенней листвой месте по обеим сторонам реки растёт около 150 кленовых деревьев, некоторым из которых более 100 лет. Пик сезона обычно приходится на конец октября – середину ноября. Днём посетители могут наслаждаться потрясающими видами горы Фудзи и осенней листвы, а после захода солнца деревья подсвечивают, создавая волшебную атмосферу.



(© Pixta)

Праздник Ономити Бэття: 1–3 ноября.

Этот особый осенний праздник происходит от молитв, проводившихся для предотвращения эпидемии в начале XIX века. Он проходит в святилище Кибицухико в Ономити, преф. Хиросима. По улицам бродят ужасающие божества демонического облика, издавая странные крики «Бэття, бэття!», преследуют детей и слегка стучат их по голове. Считается, что удары этих существ приносят пользу – например, повышают интеллект или защищают от болезней, поэтому родители подталкивают своих детей вперед, но для самих детей это, наверное, пугающий опыт.



Боги-демоны на фестивале Ономити Бэтття (© Туристическая ассоциация Ономити)

Праздник Таймацу Акаси в префектуре Фукусима: 14 ноября

Этот праздник огня ежегодно проводится в Сукагаве, префектура Фукусима, во вторую субботу ноября, и имеет более чем 400-летнюю историю. Он зародился после нападения Датэ Масамунэ на замок Сукагава, когда местные жители собрались с горящими факелами, чтобы защитить его. Огромные праздничные факелы достигают 10 метров в длину и весят 3 тонны. Команды из 150 молодых людей несут каждый из 30 гигантских факелов по улицам, а затем устанавливают их на горе Горо и поджигают. Огни праздника озаряют осеннее ночное небо.



Таймацу Акаси (© Ассоциация туризма и местной продукции префектуры Фукусима)

Осенняя листва в храмах и святилищах Камакуры: с конца ноября

Древняя столица Камакура в префектуре Канагава славится многочисленными храмами и святилищами, относящимися ко временам правления сёгуната в период Камакура (1192–1333). Город очарователен в любое время года: весной цветут сакуры, в начале лета распускаются гортензии, а осенью осенняя листва расцвечивает яркими красками храмовые комплексы, деревья на улицах и в садах жилых домов также меняют цвет. Весь город с наступлением осени преображается.

Фотография к заголовку: Вид на гору Фудзи с озера Кавагути на фоне осенней листвы (© PhotoAC)