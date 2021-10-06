[Видео] Ущелье Какусэнкэй, которым восхищался Басё: город Кага в префектуре Исикава
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В ущелье Какусэнкэй в городе Кага, где протекает реки Дайсёдзи, у которой расположена известная деревня онсэнов Яманака, есть прогулочная тропа, где вы можете полюбоваться природными красотами в разное время года. Особенно много людей приезжает сюда в сезон осенней листвы.
Мацуо Басё, поэт, который путешествовал из Тохоку по тракту Хокурику около 150 дней и написал путевые записки «По тропинкам Севера» (Оку-но хосомити), в конце лета останавливался в Яманака-онсэн на восемь ночей. Говорят, что за это время он дважды посетил Какусэнкэй.
В 1910 году поэты со всей страны построили в его честь павильон Басё-до у подножья моста Куротани, где Басё восхвалял красоту ущелья, говоря, что именно посещение таких мест составляет главную радость путешествий. В павильоне стоит скульптурное изображение Басё.
Видео из телепрограммы «Почему-то именно в Канадзаве… Откройте для себя Ното в провинции Кага!».
Статья создана при сотрудничестве с Кабельным телевидением Канадзавы
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