[Видео] В Токио показали, как ведётся приём пациентов с подозрением на коронавирус при лёгких симптомах заболевания
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7 мая в токийском районе Эдогава начали приём пациентов с лёгкими симптомами с использованием помещений частной гостиницы, и продемонстрировали СМИ ход приёма.
Видео: © Jiji Press
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