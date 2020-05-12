[Видео] В Токио показали, как ведётся приём пациентов с подозрением на коронавирус при лёгких симптомах заболевания

Видео Общество

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7 мая в токийском районе Эдогава начали приём пациентов с лёгкими симптомами с использованием помещений частной гостиницы, и продемонстрировали СМИ ход приёма.

Видео: © Jiji Press

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