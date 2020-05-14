[Видео] В Японии в условиях коронавируса музей пострадавшего от ядерного испытания рыболовецкого судна представляет экспозицию онлайн

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В условиях самоизоляции из-за коронавируса расположенный в токийском районе Кото музей рыболовецкого судна «Дай-го Фукурю-мару» предоставляет возможность ознакомиться с его экспозицией, не выходя из дома, создавая видео с пояснениями учёных. В 1954 году экипаж судна, ловивший тунца, пострадал от подводных ядерных испытаний США на атолле Бикини. В музее среди прочего представлены корпус и двигатель судна. Обычно начиная с мая в рамках школьных экскурсий каждый год музей посещает около 3000 школьников, однако в этом году все заявки на групповые туры были отменены.

Видео: © Jiji Press

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