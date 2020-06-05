[Видео] Парк Universal Studious Japan в Осаке вновь откроется 8 июня

Новости

Парк развлечений Universal Studios Japan (USJ) 4 июня показал представителям СМИ предпринимаемые в парке меры по борьбе с распространением нового коронавируса. 8 июня парк откроется, количество посетителей будет ограничено. Обниматься и трогать одетых в костюмы персонажей работников будет запрещено. Планируется соблюдать дистанцию между посетителями, чтобы избежать заражения.

Видео: © Jiji Press

Статьи по теме