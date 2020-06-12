[Видео] В Токио столичная администрация и «Радужный мост» подсвечены в цвета радуги: 11 июня отменено «Токийское оповещение»

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11 июня администрация Токио на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса отменила «Токийское оповещение» (Tokyo alert). В связи с отменой здание администрации и «Радужный мост» подсвечены в цвета радуги.

Видео: © Jiji Press

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