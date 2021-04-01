[Видео] Волшебные виды аллеи сакуры в префектуре Фукусима
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Аллея сакуры общей длиной около 2 километров в районе Ёномори города Томиока префектуры Фукусима сейчас находится в полном цвету. Многие районы города сейчас входят в зону ограниченного доступа после аварии на АЭС «Фукусима-1», и хотя любоваться цветением сакуры можно только на протяжении около 800 метров, многие посетители пришли полюбоваться туннелем цветущей сакуры. Съёмка проводилась 31 марта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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