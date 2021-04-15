В Осаке 1099 заражений за день: усиление четвёртой волны инфекций

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ФОТОГРАФИЯ: Женщина в защитной маске после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) идёт по почти пустой улице развлекательного района Дотомбори в Осаке, Япония, 14 марта 2020 г. REUTERS / Edgard Garrido

ТОКИО (Рейтер). В Осаке, в западной части Японии, сообщили о рекордном количестве случаев COVID-19 13 апреля, мутантный штамм вируса вызвал рост числа случаев заболевания.

Префектура Осака сообщила о 1099 случаях заражения за день, это наибольшее количество за время пандемии. Ранее японские СМИ сообщали, что эта цифра превысит 1000 человек.

В последние недели вирус сильно поразил Осаку, где проживает 8,8 миллиона человек, что побудило власти принять целевые меры изоляции. Подобные ограничения были введены в Токио 12 апреля в связи с ростом инфекций в столичном регионе.

Очень заразный вариант, впервые обнаруженный в Великобритании, вызывает четвёртую волну случаев заболевания в западной Японии, в основном среди молодых людей. Рекорд 13 апреля превысил предыдущий пик в 918 случаев заражения 10 апреля.

Губернатор Осаки Ёсимура Хирофуми отменил эстафету Олимпийского огня на общественных улицах.

На прошлой неделе в Японии ввели ограничения в Осаке, соседней с ней префектуре Хёго и северо-восточной префектуре Мияги, что позволило властям распорядиться о сокращении времени работы таких предприятий, как бары и рестораны, накладывать штрафы в размере 200 000 йен (1820 долларов США) или публиковать имена нарушителей.

(Репортаж Андо Рицуко и Рокки Свифта; редактирование Кларенса Фернандеса и Эда Осмонда, перевод Nippon.com)

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