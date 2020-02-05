В Японии на круизном судне Diamond Princess обнаружено 10 инфицированных коронавирусом

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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило, что у 10 человек на борту круизного лайнера, находящегося на карантине возле Йокогамы в преф. Канагава, обнаружен новый коронавирус, появившийся в Китае.

По словам министра здравоохранения Като Кацунобу, это 10 человек в возрасте 50 лет и старше; трое из них являются гражданами Японии. Их доставляют в медицинское учреждение в Канагаве.

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин с 3 февраля после обнаружения инфицированного пассажира из Гонконга.





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