В Японии на круизном судне Diamond Princess обнаружено 10 инфицированных коронавирусом
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Токио, 5 февраля (Jiji Press). Министерство здравоохранения Японии сообщило, что у 10 человек на борту круизного лайнера, находящегося на карантине возле Йокогамы в преф. Канагава, обнаружен новый коронавирус, появившийся в Китае.
По словам министра здравоохранения Като Кацунобу, это 10 человек в возрасте 50 лет и старше; трое из них являются гражданами Японии. Их доставляют в медицинское учреждение в Канагаве.
Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин с 3 февраля после обнаружения инфицированного пассажира из Гонконга.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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