В Японии водка стала дефицитным товаром из-за коронавируса

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Токио, 29 февраля (Jiji Press). В Японии наблюдается дефицит польской водки с высоким содержанием алкоголя, поскольку в условиях распространения нового коронавируса распроданы алкогольные дезинфицирующие средства.

Водка Spirytus Rektyfikowany пользуется в Японии повышенным спросом – очевидно, в качестве альтернативы дезинфицирующих средств, но эксперты всё же подчёркивают важность частого мытья рук для удаления вируса.

По данным токийской компании Million Trading Co., которая импортирует иностранные алкогольные напитки, польская водка с содержанием алкоголя 96% считается самым крепким алкогольным напитком в мире. Он используется в основном для фруктовых коктейлей и часто подаётся в барах.

Поставки компании Spirytus Rektyfikowany выросли за последние одну-две недели и их объём удвоился по сравнению с обычным.

В сети всё больше информации о дезинфицирующих средствах, в которых используется водка – это говорит о том, что многие люди пытаются создать альтернативы алкогольным дезинфицирующим средствам, обычно продающимся в магазинах. Один из чиновников Million Trading с сожалением отозвался о сложившейся ситуации, сказав: «В результате нехватка продукта создаст проблему для наших клиентов, которые долгое время любили водку».

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