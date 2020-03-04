В Японии рассматривают вопрос об отмене мемориальной церемонии годовщины Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года
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Токио, 3 марта (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает вопрос об отмене в этом году мемориальной церемонии, посвящённой годовщине землетрясения и цунами в марте 2011 года, из-за распространения коронавируса, как сообщают информированные источники.
Окончательное решение будет принято уже 4 марта, сообщили источники. Церемония в Токио была запланирована на 11 марта, девятую годовщину катастрофы.
Источники сообщили, что сохраняется возможность проведения церемонии, хотя и в ограниченных масштабах и без участия общественности.
Если правительство решит отменить церемонию, оно рассмотрит альтернативы – например, премьер-министр Абэ Синдзо зачитает памятное послание, сообщили источники.
Группа экспертов, уполномоченная правительством для обсуждения путей сдерживания распространения вируса, призвала избегать скоплений людей в плохо проветриваемых помещениях.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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