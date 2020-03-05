Коронавирус сказывается на традиционной культуре в Японии

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Токио, 4 марта (Jiji Press). Распространение нового коронавируса по всей Японии сказывается на традиционной культуре страны, в частности на чайной церемонии.

Опасаясь инфекции, люди все чаще воздерживаются от употребления порошкообразного зеленого чая из общей чаши на мероприятиях чайной церемонии, а также не предлагают свой бокал другим, когда выпивают в префектурах Коти и Окинава,

Из-за риска заболевания COVID-19 в западной префектуре Коти 27 февраля власти призвали местных жителей на время отказаться от практики кэмпай, когда один человек наливает в свой стакан сакэ, чтобы угостить другого, другой должен угостить «возвратной чашкой» хэмпай, предложив сакэ в той же чашке взамен.

«В префектуре уже были случаи заражения, – сказал представитель префектуры. – Хотя практика кэмпай и хэмпай является частью традиционной культуры Коти, мы просим наших граждан действовать с осознанием кризиса».

Подобный обычай употребления алкоголя наблюдается также на острове Мияко в префектуре Окинава.

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