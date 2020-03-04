Количество зарегистрированных инфицированных коронавирусом в Японии достигло 1000 человек
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Ямагути, 4 марта (Jiji Press). Число подтверждённых случаев инфицирования новым коронавирусом в Японии достигло 1000 после регистрации случая заражения в регионе Тюгоку в западной части страны, это первый случай обнаружения инфекции в этом регионе.
В общее число входит 705 человек с поражённого вирусом круизного лайнера Diamond Princess и 15 человек из 828, вернувшихся домой из эпицентра вспышки из Китая на пяти чартерных рейсах с 29 января по 17 февраля.
Первый случай заражения в Тюгоку – работник компании в возрасте более 40 лет, который живет в городе Симоносэки, преф. Ямагути.
По словам представителей префектур и городских властей, у него начался жар 23 февраля, 2 марта он был госпитализирован и 3 марта определён положительный результат на COVID-19. У его семьи симптомы не наблюдаются.
С 12 по 21 февраля он ездил по делам в префектуры Фукуока, Кумамото и Ойта на юго-западе Японии и использовал служебный автомобиль с одним или несколькими коллегами, как сообщают местные органы власти.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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