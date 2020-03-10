МИД Японии повысил уровень опасности для некоторых регионов Италии
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Токио, 10 марта (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии повысило уровень предупреждения об опасности поездок до 3-го уровня для четырёх регионов Италии, включая Венето, сильно пострадавших от нового коронавируса.
В новом информационном сообщении МИД о путешествиях 9 марта четыре региона, в том числе Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке, были добавлены к Ломбардии в списке 3-го уровня опасности в Италии.
Министерство советует гражданам Японии отменить поездки в районы, указанные в списке третьего уровня.
В отношении остальной части Италии и Ватикана министерство повысило уровень предупреждения о поездках до уровня 2, призывая граждан Японии избегать поездок туда без необходимости.
Уровень 1 присвоен Швейцарии, Испании, Германии и Франции, министерство призывает к осторожности при поездках в эти страны.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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