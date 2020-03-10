Правительство Японии одобрило законопроект о чрезвычайном положении в связи с вирусом COVID-19

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Сегодня правительство Японии приняло законопроект, который позволит премьер-министру объявить чрезвычайное положение и предпринять действенные меры по сдерживанию нового коронавируса, если это будет необходимо.

Законопроект о пересмотре закона 2012 года о специальных мерах по борьбе с новыми штаммами гриппа, вероятно, будет принят парламентом Японии 13 марта.

После пересмотра законодательства COVID-19 будет добавлено в список заболеваний, охватываемых законом, на срок до двух лет с момента вступления в силу, и срок может быть продлён на один год.

Цель пересмотра заключается в том, чтобы «подготовиться к худшему», как сказал на пресс-конференции по экономической и фискальной политике Нисимура Ясутоси, ответственный за поправку.

«Мы надеемся, что не окажемся в такой ситуации», – сказал он, подчеркнув, что пересмотренный закон является последним средством правительства.

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