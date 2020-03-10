Правительство Японии одобрило законопроект о чрезвычайном положении в связи с вирусом COVID-19
НовостиОбщество Политика Жизнь
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 10 марта (Jiji Press). Сегодня правительство Японии приняло законопроект, который позволит премьер-министру объявить чрезвычайное положение и предпринять действенные меры по сдерживанию нового коронавируса, если это будет необходимо.
Законопроект о пересмотре закона 2012 года о специальных мерах по борьбе с новыми штаммами гриппа, вероятно, будет принят парламентом Японии 13 марта.
После пересмотра законодательства COVID-19 будет добавлено в список заболеваний, охватываемых законом, на срок до двух лет с момента вступления в силу, и срок может быть продлён на один год.
Цель пересмотра заключается в том, чтобы «подготовиться к худшему», как сказал на пресс-конференции по экономической и фискальной политике Нисимура Ясутоси, ответственный за поправку.
«Мы надеемся, что не окажемся в такой ситуации», – сказал он, подчеркнув, что пересмотренный закон является последним средством правительства.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- В Японии вступили в силу ограничения на въезд из Китая и Южной Кореи для сдерживания распространения коронавируса
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?