В Японии в связи с распространением коронавируса становятся популярными значки, указывающие на астму или сенную лихорадку
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Кавасаки, преф. Канагава, 10 марта (Jiji Press). Значки, указывающие на то, что человек страдает астмой или сенной лихорадкой, становятся популярными в Японии, поскольку такие люди всё чаще чувствуют себя некомфортно, когда кашляют в поезде или в других местах во время распространения нового коронавируса.
Сделанные вручную значки и брелоки с надписями «У меня сенная лихорадка», «У меня астма» и «Этот кашель не заразен» и изображениями животных лежат на прилавке магазина «Эпилири» в городе Кавасаки, преф. Канагава, недалеко от Токио.
«Даже когда я ношу маску для лица, я беспокоюсь о том, что думают другие люди, и мне жаль», – сказала Макино Мива, владеющая магазином. Макино сама страдает астмой и знает, что остановить кашель подчас невозможно.
У неё появилось много заказов после инцидента в конце февраля, когда человек в поезде метро в городе Фукуока нажал кнопку экстренной помощи, заметив кашель у другого пассажира. В магазине продается от 30 до 40 таких значков и брелоков в день.
Макино попросила семью и друзей помочь ей с производством, но, по её словам, сложно удовлетворить растущий спрос. «Для нетерпеливых клиентов, которые приходят в мой магазин, я сразу же делаю ещё один», – сказала она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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