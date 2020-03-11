В Японии просят ограничений для масштабных мероприятий ещё на десять дней

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил, что правительство планирует попросить организаторов воздержаться от проведения крупномасштабных мероприятий ещё около 10 дней в связи с распространением нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, который возник в Китае.

На заседании правительственного штаба в связи со вспышкой вируса Абэ сказал, что правительство планирует оставить в силе свою просьбу об ограничении масштабных событий «ещё на 10 дней».

Он примет решение о действиях, которые будут предприняты после 10-дневного периода, на основе обсуждений в группе экспертов при правительстве.

Абэ сказал, что примерно 19 марта группа огласит свою оценку действенности предпринятых до сих пор мер. «У нас всё ещё продолжается критическое время для предотвращения быстрого распространения вируса», – добавил он.

Кроме того, Абэ сказал, что правительство запретит въезд из пяти итальянских регионов, включая Ломбардию, восьми иранских провинций, включая Исфахан, и всего Сан-Марино с 0:00 11 марта в связи с ростом числа случаев заражения в этих местах.

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