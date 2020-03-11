В Японии для объявления чрезвычайного положения в связи с коронавирусным заболеванием COVID-19 нужно будет заблаговременно предупредить парламент

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Токио, 10 марта (Jiji Press). Правящие и оппозиционные партии Японии договорились потребовать от правительства заранее сообщить парламенту о намерениях ввести чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусного заболевания COVID-19.

Требование о предупреждении будет включено в дополнительное постановление к законопроекту о борьбе со вспышкой вируса. Законопроект, который внесёт поправки в специальный закон о мерах против нового гриппа, чтобы он был применим и к новому коронавирусу, был принят кабинетом премьер-министра Абэ Синдзо 10 марта и подан в парламент позднее в тот же день.

Соглашение между правящей и оппозиционной сторонами заключалось в том, что объявление чрезвычайного положения может привести к ограничению индивидуальных прав.

Согласно данным правящей Либерально-демократической партии, дополнительное решение будет содержать около 20 пунктов, в том числе призывы к правительству запросить мнение экспертов перед тем, как объявить чрезвычайное положение.

Ожидается, что законопроект пройдёт через нижнюю палату парламента, Палату представителей, 12 марта, и, вероятно, будет принят 13 марта после одобрения Палаты советников. Изменённый закон вступит в силу 14 марта.

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