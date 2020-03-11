Бар на Хоккайдо стал источником инфекции нового коронавируса

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Саппоро, 10 марта (Jiji Press). Небольшое количество новых случаев заражения коронавирусом предположительно произошло в баре в Саппоро, столице самой северной префектуры Японии, Хоккайдо.

Муниципальная администрация Саппоро заявила, что три человека, в том числе мужчина 50 лет, который посетил бар с живой музыкой в развлекательном районе Сусукино 26 февраля, и сотрудница другого посетителя бара, у которого уже был положительный результат на COVID-19, инфицированы новым вирусом.

Число инфицированных людей, связанных с баром в Сусукино, включая клиентов и сотрудников, в настоящее время составляет 10, и городские власти предполагают, что там произошла небольшая вспышка COVID-19.

10 марта администрация города Сагамихара в префектуре Канагава возле Токио объявила о смерти от пневмонии, вызванной вирусом, мужчины за 80. Он находился на стационарном лечении в больнице Сагамихара-тюо, где вирус был обнаружен ещё у пяти человек.

Муниципальная администрация города Нагоя, столицы центральной префектуры Айти, объявила о смерти пациента с COVID-19 и обнаружении инфекции у другого умершего человека. Данные об умерших, в том числе их пол и возраст, не разглашаются.

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