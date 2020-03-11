Бар на Хоккайдо стал источником инфекции нового коронавируса
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Саппоро, 10 марта (Jiji Press). Небольшое количество новых случаев заражения коронавирусом предположительно произошло в баре в Саппоро, столице самой северной префектуры Японии, Хоккайдо.
Муниципальная администрация Саппоро заявила, что три человека, в том числе мужчина 50 лет, который посетил бар с живой музыкой в развлекательном районе Сусукино 26 февраля, и сотрудница другого посетителя бара, у которого уже был положительный результат на COVID-19, инфицированы новым вирусом.
Число инфицированных людей, связанных с баром в Сусукино, включая клиентов и сотрудников, в настоящее время составляет 10, и городские власти предполагают, что там произошла небольшая вспышка COVID-19.
10 марта администрация города Сагамихара в префектуре Канагава возле Токио объявила о смерти от пневмонии, вызванной вирусом, мужчины за 80. Он находился на стационарном лечении в больнице Сагамихара-тюо, где вирус был обнаружен ещё у пяти человек.
Муниципальная администрация города Нагоя, столицы центральной префектуры Айти, объявила о смерти пациента с COVID-19 и обнаружении инфекции у другого умершего человека. Данные об умерших, в том числе их пол и возраст, не разглашаются.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- В Японии вступили в силу ограничения на въезд из Китая и Южной Кореи для сдерживания распространения коронавируса
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?