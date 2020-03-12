Парки токийского Диснейленда будут закрыты до начала апреля в связи с распространением коронавируса
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 11 марта (Jiji Press). Компания Oriental Land Co. заявила, что она решила продлить период закрытия Токийского Диснейленда и Токийского Дисней-Си до начала апреля в условиях продолжающегося распространения нового коронавируса.
Решение о продлении периода закрытия было принято после того, как японское правительство 10 марта попросило еще примерно на 10 дней ограничить масштабные мероприятия, по словам Oriental Land, оператора двух тематических парков Disney в Японии.
Первоначально компания планировала закрыть тематические парки, расположенные в городе Ураясу преф. Тиба, рядом с Токио, до 15 марта, закрыв их для посещения с 29 февраля, чтобы предотвратить рост числа заражений новым вирусом.
Фирма решила вновь открыть парки в начале апреля с учётом безопасности тематических парков и необходимого подготовительного периода.
Открытие новых объектов в Токийском Диснейленде также будет перенесено с 15 апреля до середины мая или позднее, говорится в сообщении компании.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японские парки развлечений
- Количество инфицированных новым коронавирусом в Японии (по префектурам)
- В Японии вступили в силу ограничения на въезд из Китая и Южной Кореи для сдерживания распространения коронавируса
- Правительство издало уведомление о закрытии всех школ в стране со 2 марта
- Член МОК: «Судьба Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 решится в конце мая»
- Как не заразиться коронавирусом? Семь важных советов от японских экспертов
- Сокращение количества китайских туристов наносит ущерб туристическим зонам в Японии
- «Ближайшие одна-две недели будут самыми критичными в борьбе с быстрым распространением болезни»: в Японии обсудили политику ы отношении коронавируса
- Слабо выраженные симптомы затрудняют выявление коронавируса
- Сумеют ли в Японии сдержать распространение коронавируса до Олимпиады 2020 в Токио?