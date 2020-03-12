Парки токийского Диснейленда будут закрыты до начала апреля в связи с распространением коронавируса

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Токио, 11 марта (Jiji Press). Компания Oriental Land Co. заявила, что она решила продлить период закрытия Токийского Диснейленда и Токийского Дисней-Си до начала апреля в условиях продолжающегося распространения нового коронавируса.

Решение о продлении периода закрытия было принято после того, как японское правительство 10 марта попросило еще примерно на 10 дней ограничить масштабные мероприятия, по словам Oriental Land, оператора двух тематических парков Disney в Японии.

Первоначально компания планировала закрыть тематические парки, расположенные в городе Ураясу преф. Тиба, рядом с Токио, до 15 марта, закрыв их для посещения с 29 февраля, чтобы предотвратить рост числа заражений новым вирусом.

Фирма решила вновь открыть парки в начале апреля с учётом безопасности тематических парков и необходимого подготовительного периода.

Открытие новых объектов в Токийском Диснейленде также будет перенесено с 15 апреля до середины мая или позднее, говорится в сообщении компании.

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