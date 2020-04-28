Для России и еще 13 стран закрыли въезд в Японию

Политика

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Токио, 27 апреля (Jiji Press). 27 апреля правительство Японии приняло решение расширить сферу действия запрета на въезд в страну, связанного со вспышкой корнавируса нового типа. Требование теперь распространяется также на Россию, Перу, Саудовскую Аравию и 11 других стран.

Решение об отказе во въезде иностранцам, которые были в любой из 14 указанных стран в предыдущие две недели, было принято на совещании правительственной штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом.

Требование вступит в силу с полуночи 28 апреля (15:00 по Гринвичу).

Таким образом, запрет на въезд теперь распространяется на 86 стран и один регион.

Премьер-министр Абэ Синдзо заявил во время совещания, что правительство решило пересмотреть меры пограничного контроля из-за того, что количество случаев заражения коронавирусом в мире продолжает расти.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

新型コロナウイルス感染症対策本部の会合に臨む安倍晋三首相（左端）＝２７日正午ごろ、首相官邸

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