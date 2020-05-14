Финансовая группа Mitsubishi UFJ выпустит первые в Японии «коронавирусные облигации»
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Токио, 11 мая (Jiji Press). Японская финансовая группа Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. планирует выпустить промышленную облигацию для сбора средств на меры борьбы с коронавирусом нового типа, сообщили 11 мая информированные источники.
По словам источников, это будет первая «коронавирусная облигация» в Японии.
С помощью новой облигации, которая будет выпущена уже в июле, Mitsubishi UFJ Financial планирует привлечь около 60 миллиардов йен.
По сведениям источников, полученные средства будут использованы для предоставления кредитов малым предприятиям, испытывающим финансовые трудности, и помощи в разработке вакцин против коронавируса.
Эта облигация станет инструментом устойчивого развития, поскольку полученные средства будут направлены исключительно на программы, ориентированные на решение экологических и социальных проблем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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