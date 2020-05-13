В Японии установят стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии в рамках национальной системы медицинского страхования

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Токио, 12 мая (Jiji Press). Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии планирует установить в рамках системы медицинского страхования страны стоимость препарата для лечения спинальной мышечной атрофии Novartis AG Zolgensma на уровне около 167 миллионов йен, или около 1,55 миллиона долларов.

Zolgensma будет самым дорогим лекарством, покрываемым медицинским страхованием в Японии. Страховое покрытие препарата будет одобрено на общем собрании Центрального медицинского совета по социальному страхованию и консультативного совета при министре здравоохранения 13 мая.

Одноразовый препарат генной терапии применяется для пациентов с СМА в возрасте до двух лет. Это редкое заболевание, которое приводит к мышечной слабости из-за уменьшения количества двигательных нервных клеток, вызвано, главным образом, генетическими нарушениями.

В Японии, вероятно, препарат будет вводиться примерно 25 пациентам в год после того, как он попадёт под страховое покрытие.

В последние годы ряд дорогих лекарств был одобрен национальной страховой системой, что усложнило финансирование медицинского страхования.

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