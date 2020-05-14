В Токио исследуют канализационные стоки для изучения возможностей учёта распространения нового коронавируса

Политика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 13 мая (Jiji Press). Администрация Токио начала изучать возможности использования проб сточных вод для выявления признаков распространения нового коронавируса.

Чтобы подготовиться к ожидаемой второй волне заражения COVID-19, столичное правительство планирует разработать метод анализа сточных вод на наличие вируса в сотрудничестве с Японским обществом по водной среде.

Подобные исследования уже начались в США и Франции.

Столичное правительство будет собирать 300 миллилитров очищенных и неочищенных образцов сточных вод один раз в неделю на 15 очистных сооружениях в столице Японии.

Образцы заморозят, они будут храниться до открытия способов извлечения коронавируса и его анализа. Образцы для исследования будут собираться до отмены чрезвычайного положения, введённого из-за распространения коронавируса.

下水中の新型コロナウイルス量を調べるため採取された水再生センターの処理水＝１３日、東京都港区

下水中の新型コロナウイルス量を調べるために採取された水再生センターの流入水（左）と処理水＝１３日、東京都港区

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме

Jiji Press коронавирус COVID-19