В Токио исследуют канализационные стоки для изучения возможностей учёта распространения нового коронавируса

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Токио, 13 мая (Jiji Press). Администрация Токио начала изучать возможности использования проб сточных вод для выявления признаков распространения нового коронавируса.

Чтобы подготовиться к ожидаемой второй волне заражения COVID-19, столичное правительство планирует разработать метод анализа сточных вод на наличие вируса в сотрудничестве с Японским обществом по водной среде.

Подобные исследования уже начались в США и Франции.

Столичное правительство будет собирать 300 миллилитров очищенных и неочищенных образцов сточных вод один раз в неделю на 15 очистных сооружениях в столице Японии.

Образцы заморозят, они будут храниться до открытия способов извлечения коронавируса и его анализа. Образцы для исследования будут собираться до отмены чрезвычайного положения, введённого из-за распространения коронавируса.













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