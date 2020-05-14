В Токио исследуют канализационные стоки для изучения возможностей учёта распространения нового коронавируса
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Токио, 13 мая (Jiji Press). Администрация Токио начала изучать возможности использования проб сточных вод для выявления признаков распространения нового коронавируса.
Чтобы подготовиться к ожидаемой второй волне заражения COVID-19, столичное правительство планирует разработать метод анализа сточных вод на наличие вируса в сотрудничестве с Японским обществом по водной среде.
Подобные исследования уже начались в США и Франции.
Столичное правительство будет собирать 300 миллилитров очищенных и неочищенных образцов сточных вод один раз в неделю на 15 очистных сооружениях в столице Японии.
Образцы заморозят, они будут храниться до открытия способов извлечения коронавируса и его анализа. Образцы для исследования будут собираться до отмены чрезвычайного положения, введённого из-за распространения коронавируса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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