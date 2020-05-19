Когда Япония откроет границы? Необходимость в сообщении с миром и опасности заражения

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Токио, 18 мая (Jiji Press). Япония стоит перед сложным выбором, когда и как ослабить ограничения на въезд, вызванные коронавирусом, для иностранных посетителей, чтобы дать толчок экономике, зависящей от торговли и туризма.

Скорейшее открытие границ является ключевой проблемой для Японии после перенесенной из-за пандемии коронавируса на следующий год Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. «Мы не можем долго держать нашу страну закрытой», – сказал источник в правительстве Японии.

Трудно предсказать с уверенностью, когда Япония сможет ослабить ограничения на въезд, заявил на пресс-конференции в понедельник главный секретарь кабинета министров Суга Ёсихидэ.

Он сказал, что правительство будет принимать решения, всесторонне рассмотрев проблему.

Там, где были сняты городские запреты, вновь растёт уровень инфекций – отметил высокопоставленный чиновник МИД.

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