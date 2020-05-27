Японские компании продолжают политику сохранения социальной дистанции на рабочем месте и удалённой работы

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Токио, 26 мая (Jiji Press). Даже после того, как с 25 мая в Японии было полностью отменено чрезвычайное положение, связанное с коронавирусом, компании планируют соблюдать меры по сохранению социальной дистанции, такие как удалённая работа и т. п., в условиях опасений по поводу возможности второй и третьей волн инфекция.

Савада Дзюн, президент и главный исполнительный директор Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) говорит: «Хотя чрезвычайное положение было отменено по всей стране включая Токио, мы не будем сразу же прекращать практику работы на дому».

Hitachi Ltd. переведёт практику работы на дому на постоянную основу с апреля следующего года. Компания намерена стремится перевести на постоянную надомную работу около 50% из своих 33 000 сотрудников в Японии.

Fujitsu Ltd. в настоящее время сократит число сотрудников на рабочих местах на 75%, также переведя сотрудников на надомную работу. Президент Fujitsu Токита Такахито заявил: «Мы не вернёмся к прежнему стилю работы».

Компании, которые будут постепенно отказываться от работы на дому, планируют предпринять тщательные меры для предотвращения инфекций.

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