Японские компании продолжают политику сохранения социальной дистанции на рабочем месте и удалённой работы
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Токио, 26 мая (Jiji Press). Даже после того, как с 25 мая в Японии было полностью отменено чрезвычайное положение, связанное с коронавирусом, компании планируют соблюдать меры по сохранению социальной дистанции, такие как удалённая работа и т. п., в условиях опасений по поводу возможности второй и третьей волн инфекция.
Савада Дзюн, президент и главный исполнительный директор Nippon Telegraph and Telephone Corp. (NTT) говорит: «Хотя чрезвычайное положение было отменено по всей стране включая Токио, мы не будем сразу же прекращать практику работы на дому».
Hitachi Ltd. переведёт практику работы на дому на постоянную основу с апреля следующего года. Компания намерена стремится перевести на постоянную надомную работу около 50% из своих 33 000 сотрудников в Японии.
Fujitsu Ltd. в настоящее время сократит число сотрудников на рабочих местах на 75%, также переведя сотрудников на надомную работу. Президент Fujitsu Токита Такахито заявил: «Мы не вернёмся к прежнему стилю работы».
Компании, которые будут постепенно отказываться от работы на дому, планируют предпринять тщательные меры для предотвращения инфекций.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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