Япония запретила въезд из Индии и десяти других стран

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Правительство Японии вскоре расширит сферу действия запрета на въезд, распространив его на Индию, Аргентину и девять других стран, как сообщают правительственные чиновники.

Общее количество стран и территорий, на которые распространяется запрет на въезд в Японию связи со вспышкой нового коронавируса, достигнет 111.

Министерство иностранных дел повысило уровень предупреждения о поездках до уровня 3 для Индии, Аргентины, Пакистана, Бангладеша, Сальвадора, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Ганы, Гвинеи и ЮАР.

Министр иностранных дел Мотэги Тосимицу на пресс-конференции указал, что несмотря на замедление распространения COVID-19 в Японии следует соблюдать осторожность.

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