Япония стремится защитить субподрядчиков в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса
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Токио, 10 июня (Jiji Press). В среду правительство Японии обратилось к крупным компаниям с просьбой объявить о соблюдении норм справедливости при проведении сделок с субподрядчиками и поставщиками, пострадавшими в результате последствий вспышки коронавируса нового типа.
По словам чиновников, правительство хочет, чтобы крупные компании публично пообещали обеспечить разумные прибыли своим малым деловым партнерам и поддержать небольшие предприятия при внедрении информационных технологий, которые помогут компаниям разного размера не только сосуществовать в пределах одной отрасли, но и процветать.
Правительство планирует обязать руководителей крупных компаний подписать декларации от имени своих компаний, тем самым гарантировав их действенность.
На встрече 18 мая правительство и деловые круги договорились о сотрудничестве в области предотвращения недобросовестной деловой практики крупных компаний в отношении малых предприятий.
Правительство надеется, что декларации о справедливых сделках будут готовы к августу, когда станет понятно, в каких условиях бизнес будет работать во второй половине финансового года.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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