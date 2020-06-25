МОК планирует шаги по упрощению проведения Олимпиады в Токио

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Лондон, 24 июня (Jiji Press). Международный олимпийский комитет предложил международным спортивным федерациям конкретные меры по упрощению летних Олимпийских игр в Токио, которые были перенесены на один год до 2021 года из-за распространения нового коронавируса, как сообщают информированные источники.

Среди предложений – сокращение количества зрительских мест и сокращение срока использования мест соревнований, согласно данным источников.

По их словам, работникам Олимпиады предложат для поездок пользоваться общественным транспортом, а не специальными автомобилями.

МОК должен определить все места проведения соревнований и расписание Игр 23 июля, ровно за год до церемонии открытия, перенесенной на год.

МОК и оргкомитет токийских Игр обсуждают меры по сокращению дополнительных расходов, связанных с переносом, которые по оценкам составляют сотни миллиардов йен.

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