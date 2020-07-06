В Токио два дня подряд регистрировали более 100 заражений: специалисты предупреждают об опасности второй волны COVID-19 и призывают к усилению защитных мер

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Токио, 3 июля (Jiji Press). Число новых случаев заражения коронавирусом в Токио превышало 100 в течение двух дней подряд. Эксперты отмечают вероятность второй волны и призывают принять региональные меры по борьбе с распространением инфекции.

Профессор контроля инфекционных заболеваний аспирантуры Университета Дзюнтэндо Хори Сатоси сказал: «Число новых пациентов было выше 50 каждый день, но внезапно превысило 100. Такие цифры второй день подряд показывают, что темпы распространения инфекции ускорились, и при сохранении темпа он достигнет уровня середины апреля (около 200 человек в день) и может привести ко второй волне эпидемии».

Профессор Хори утверждает, что в столице следует рассмотреть возможность призвать жителей воздержаться от выхода из дома без необходимости по выходным и посещения ресторанов с развлечениями, связанных с «ночной жизнью» города. Он говорит: «Выявлено много заражённых людей из ресторанов в таких районах, как Кабукитё в Синдзюку, благодаря их сотрудничеству с усилиями по групповой проверке. Похоже, что инфекция распространяется и в других развлекательных районах Токио, поэтому нужно продолжать групповые проверки и выяснить реальную ситуацию с инфекцией».

Профессор Татэда Кадзухиро, специалист по инфекционным заболеваниям из Университета Тохо, говорит, что происходит то, чего он опасался – хотя число заражённых людей уменьшилось во время чрезвычайного положения в апреле-мае, инфекция сохранялась на фоне, не исчезая полностью. По поводу того, что пути заражения около 40% заразившихся людей неизвестны, он предупредил, что если мы не знаем, как она распространяется, существует опасность заражения пожилых людей, число серьёзно больных людей увеличится и этом может привести к сложностям в системе медицинского обслуживания.

Поскольку в течение последних нескольких недель не предпринимались никакие меры, такие как призыв воздерживаться от выхода из дома без необходимости, он отметил, что следует рассмотреть сценарии, при которых число новых инфицированных останется неизменным либо будет увеличиваться, определять регионы эпидемии и рассмотреть необходимые меры.

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