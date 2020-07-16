Денежно-кредитная политика Банка Японии остаётся неизменной

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Токио, 15 июля (Jiji Press). Банк Японии решил оставить свою нынешнюю политику масштабного смягчения денежно-кредитной политики без изменений.

Совет по политике Банка Японии в конце двухдневного заседания по выработке политики проголосовал восемь к одному за сохранение процентную ставку в краткосрочной политике на уровне -0,1% и доходности 10-летних государственных облигаций примерно на нулевом уровне.

В ежеквартальном отчёте, опубликованном после заседания, отмечено, что японская экономика оказалась в крайне тяжелой ситуации из-за последствий пандемии нового коронавируса в стране и за рубежом.

В отчёте также говорится, что баланс рисков как для экономической активности, так и для цен сместился в сторону понижения, в основном под влиянием COVID-19.

Банк Японии с марта, когда ситуация с коронавирусом в Японии обострилась, приступил к осуществлению ряда мер, направленных на поддержку корпоративного финансирования.

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