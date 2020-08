Исследователи из Осакского университета сообщают о возможности облегчения тяжёлых симптомов COVID-19 при помощи препарата для лечения ревматизма

Новости

Токио, 24 августа (Jiji Press). По сообщению группы исследователей из Осакского университета, препарат для лечения ревматизма тоцилизумаб помог облегчить критическое состояние при тяжёлых инфекционных заболеваниях, вызванных новым коронавирусом.

Кисимото Тадамицу, профессор Центра передовых иммунологических исследований Осакского университета, и его коллеги обнаружили, что уровень ингибитора активатора плазминогена-1 (PA-1), белка, который способствует свертыванию крови, в крови пациентов с тяжёлой формой COVID-19 был значительно повышен, поскольку вырос уровень интерлюкина-6 (IL-6), белка, секретируемого иммунными клетками.

Повышение уровня PA-1 приводит к образованию тромбов в лёгких и других органах и серьёзным заболеваниям пациентов с COVID-19.

В статье, опубликованной в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, исследователи также указали, что тоцилизумаб, гуманизированное моноклональное антитело против рецептора интерлейкина-6, снизило уровень PA-1 и облегчило течение заболевания у тяжёлых пациентов с COVID-19.

Тоцилизумаб, разработанный японской компанией Chugai Pharmaceutical Co. и швейцарским производителем лекарств Roche после открытия профессором Осакского университета IL-6, был одобрен только для лечения ревматоидного артрита.

