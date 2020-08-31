Япония приобретёт вакцину против COVID-19 для всего населения
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Токио, 28 августа (Jiji Press). Правительство Японии приняло план по обеспечению вакциной против нового коронавируса всего населения страны к первой половине 2021 года.
Этот план был включён в политику правительства по дальнейшему реагированию на кризис COVID-19, принятую на заседании целевой группы по мерам против коронавируса.
В соответствии с этой политикой правительство предпримет меры для тщательного обеспечения карантина бессимптомных носителей или с лёгкими симптомами в жилых помещениях или в своих домах, и повысит потенциал страны по тестированию на коронавирус.
Премьер-министр Абэ Синдзо на пресс-конференции 28 августа отметил, что к зиме ожидается увеличение числа людей с жаром из-за гриппа и по другим причинам, и Японии необходимо сместить акцент в лечении COVID-19 на людей с повышенным риском развития тяжёлых симптомов, чтобы снизить нагрузку на медицинские учреждения.
Правительство подготовит правовую основу для обеспечения государственной компенсации в случае, если вакцины от коронавируса вызовут побочные эффекты. Соответствующий законопроект может быть внесён на внеочередной сессии парламента, которая, как предполагается, состоится осенью этого года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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