Суга Ёсихидэ пообещал создать правительственное агентство, отвечающее за оцифровку государственных документов

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Суга Ёсихидэ, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии, заявил, что он планирует начать работу над составлением закона о создании государственного агентства, которое будет отвечать исключительно за оцифровку административных процедур, сразу после вступления на пост премьер-министра страны.

Он намерен вводить оцифровку как в государственном, так и в частном секторе, при ведущей роли агентства, которое он планирует создать.

Как Суга заявил на пресс-конференции после его избрания на пост председателя ЛДП, такое агентство станет символом его стремления к разрушению бюрократического секционализма. Он также добавил, что в ближайшее время намерен подготовить необходимые поправки в закон. Суга будет избран новым премьер-министром на голосовании в парламенте 16 сентября.

Суга также выразил желание создать систему, в которой люди могли бы выполнять процедуры для административных услуг, используя свои идентификационные карты My Number в любое время без посещения административных офисов.

В отношении территориального спора Японии с Россией Суга подчеркнул, что позиция японского правительства в отношении возвращения всех четырёх контролируемых Россией островов не изменилась, сказав: «Мы будем вести переговоры с российской стороной, разъяснив позицию нашей страны».

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