Банк Японии начнёт развёрнутое исследование цифровой валюты

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Токио, 21 июля (Jiji Press). Банк Японии начнет всестороннее исследование цифровых валют центрального банка (CBDC), чтобы подготовиться к возможной необходимости выпуска такой валюты.

В понедельник японский центральный банк в отделе платёжных и расчётных систем создал Группу цифровой валюты.

Банк Японии будет сотрудничать с правительством, которое уточнило план исследования цифровой валюты в своих основных принципах экономической и налоговой политики, принятых 17 июля.

Представитель Банка Японии сказал, что в настоящее время планов по выпуску цифровой валюты нет, но Банк Японии будет содействовать исследованию возможности использования цифровых валют в качестве первоочередной проблемы, поскольку в связи с распространением нового коронавируса удобство и безопасность бесконтактной валюты привлекают внимание.

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