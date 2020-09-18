Более десяти тысяч работников в Японии выйдут на пенсию досрочно

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Токио, 16 сентября (Jiji Press) - Шестьдесят зарегистрированных на бирже японских компаний предложили в общей сложности 10 100 сотрудникам досрочно выйти на пенсию в этом году, сообщает частное агентство кредитных исследований.

По данным Tokyo Shoko Research Ltd., в течение всего 2019 года подобное предложение поступило 11 351 сотрудникам в 35 компаниях. Данные, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что многие японские компании стремятся сократить штат из-за последствий пандемии нового коронавируса.

Пандемию в качестве причины раннего выхода на пенсию назвали в 21 компании из 60, в то время как 70% компаний пострадали от финансовых убытков.

В условиях кризиса, спровоцированного коронавирусом, и быстро ухудшающейся конъюнктуры рынка, многие компании поспешили отправить на пенсию сотрудников определенных должностей или в определенных офисах.

Среди компаний, внедривших масштабные пенсионные программы, Leopalace21 Corp., где схема ранней пенсии была предложена одной тысяче сотрудников, FamilyMart Co. (предложение поступило восьмиста сотрудникам) и Citizen Watch Co. (предложение поступило семьсот пятидесяти сотрудникам).

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