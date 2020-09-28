Премьер-министр Суга готовится к переговорам с Путиным по телефону 29 сентября
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Токио, 26 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ может провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.
Японские официальные лица заявили, что правительства Японии и России работают над организацией телефонных переговоров двух лидеров 29 сентября. Это будет первый телефонный разговор между Сугой и Путиным с момента вступления сменившего Абэ Синдзо Суги в должность премьер-министра 16 сентября.
Японская сторона надеется, что Суга будет строить отношения с Путиным посредством телефонных переговоров, поскольку Токио стремится продвинуть двусторонние переговоры по разрешению давнего территориального спора между двумя странами по поводу четырёх контролируемых Россией островов в северо-западной части Тихого океана.
Абэ Синдзо во время исполнения должности премьер-министра Японии содействовал дипломатии между двумя странами, основываясь на своих личных доверительных отношениях с Путиным.
Путин, который направил Суге поздравительное послание сразу после избрания Суги премьер-министром в парламенте Японии, очевидно, хочет, чтобы новый японский лидер следовал линии политики Абэ. В послании Путин заявил, что готов к конструктивному сотрудничеству с Сугой по двусторонним и международным вопросам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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