Бывший глава подразделения Nissan Motor Co. сказал о «сомнительных» неразглашённых выплатах Карлосу Гону

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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Бывший глава подразделения Nissan Motor Co. показал, что некоторая сумма вознаграждений бывшему председателю правления Карлосу Гону не разглашалась, что было сомнительным с точки зрения закона.

Существовало вознаграждение, которое ещё не было выплачено Гону и не отражалось в документах о ценных бумагах Nissan, сказал бывший глава секретариата, который заключил сделку о признании вины с прокуратурой.

Обращение с вознаграждением оказалось «противоречащим духу закона о финансовых инструментах и ​​обмене», как сказал он в окружном суде Токио в ходе судебного процесса против бывшего директора Грега Келли, который был близким помощником Гона.

64-летний Келли был обвинён в нарушении закона в связи с его предполагаемой причастностью к сокрытию части заработной платы 66-летнему Гону.

В ходе дневных слушаний бывший глава офиса секретаря сказал, что у Гона были три типа вознаграждения – фиксированное, выплачиваемое и невыплачиваемое.

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