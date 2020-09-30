Премьер-министр Суга в телефонном разговоре с Путиным подтвердил намерение в первую очередь решить проблему двух островов и выразил желание «поставить точку» в территориальном споре

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29 сентября премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ провёл первый телефонный разговор с президентом России Путиным после вступления в должность. Лидеры двух стран подтвердили соглашение на саммите 2018 года об ускорении переговоров по заключению мирного договора на основе Совместной декларации СССР и Японии 1956 года, которая предусматривает передачу Японии островов Хабомаи и Сикотан. Они договорились о встрече в ближайшем будущем.

Соглашение 2018 года было подписано между бывшим премьер-министром Абэ Синдзо и президентом Путиным. Похоже, что японская сторона фактически приняла курс на возвращение двух островов, и Суга разъяснил пути продолжения этой политики. Однако разница позиций по территориальному вопросу между Японией и Россией очень велика, и со времён администрации Абэ ситуация остановилась на этой точке.

Разговор состоялся по просьбе японской стороны и занял менее 20 минут. Суга заявил: «Я хочу развивать всесторонние отношения между Японией и Россией, в том числе в отношении заключения мирного договора. Я хочу поставить точку в проблеме Северных территорий, не оставляя её следующим поколениям». Он сказал, что продолжит политику администрации Абэ по углублению японско-российских отношений в широком спектре областей, таких как экономика и гражданское благосостояние.

В ответ Путин сказал: «Я высоко ценю отношения с бывшим премьер-министром Абэ и готов конструктивно сотрудничать с премьер-министром Сугой. Мы продолжим диалог по всем вопросам между двумя странами». Он также поздравил Сугу с избранием на должность премьер-министра.

После разговора Суга на встрече с журналистами подчеркнул: «Я буду настойчиво вести переговоры в рамках основной политики решения территориальных вопросов и последующего заключения мирного договора». Он сказал: «Я почувствовал, что в будущем смогу обмениваться мнениями с президентом».

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