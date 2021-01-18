В Японии создали сайт, показывающий, как должны выглядеть в данный момент скрывающиеся от следствия люди
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 30 сентября (Jiji Press). Yahoo Japan Corp. и две другие компании открыли вебсайт для поиска информации о разыскиваемых полицией людях, показывающий созданные искусственным интеллектом изображения того, как они могут выглядеть сейчас.
Вебсайт Tehai был создан Yahoo Japan, подразделением цифрового маркетинга Dentsu Digital Inc. и Party, которое создаёт изображения разыскиваемых в сотрудничестве с Национальным полицейским управлением.
На сайте Tehai размещено девять шаблонов изображений, показывающих, как бы выглядели подозреваемые, давно объявленные в розыск. Изображения создаются с помощью программ искусственного интеллекта, которые изучили огромное количество данных о лицах.
Изображения на основе искусственного интеллекта учитывают, как внешний вид беглецов может измениться по сравнению со старыми фотографиями, которые использовались на обычных плакатах для розыска.
Три компании предложили проект управлению в рамках работ по социальному обеспечению. Управление предоставило информацию о разыскиваемых беглецах, в том числе их старые фотографии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- 740 000 уголовных преступлений в Японии за год: преступность снижается 18 лет подряд, 20% задержанных – люди старше 65 лет
- Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человек
- Насколько «безопасна» Япония в сравнении с другими странами?
- «Подчинись мнению окружающих!», или как коронавирус обнажил сущность японского общества
- Кобан – районный полицейский участок
- За 2019 год в Токио сдали в полицию 3 млрд 884 млн йен потерянных наличных
- Обман пожилых людей в Японии: финансовые потери от «особых видов мошенничества» за первую половину 2019 года снизились на 20%
- Обвиняемый по делу о девяти убийствах в городе Дзама признал себя виновным на первом судебном слушании
- Урок серийных убийств в Дзама: задействовать Интернет для предотвращения самоубийств
- Подозреваемому в убийствах девяти человек выдвинули обвинение в грабежах и убийствах
- Убийство через Интернет: проблемы онлайн-общения в Японии
- Опасные встречи: история японской индустрии знакомств
- Мошенничества с денежными переводами в Японии: более 2,5 млрд йен ущерба в 2019 году
- Что стоит за мошенничеством с банковскими переводами?