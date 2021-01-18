В Японии создали сайт, показывающий, как должны выглядеть в данный момент скрывающиеся от следствия люди

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Токио, 30 сентября (Jiji Press). Yahoo Japan Corp. и две другие компании открыли вебсайт для поиска информации о разыскиваемых полицией людях, показывающий созданные искусственным интеллектом изображения того, как они могут выглядеть сейчас.

Вебсайт Tehai был создан Yahoo Japan, подразделением цифрового маркетинга Dentsu Digital Inc. и Party, которое создаёт изображения разыскиваемых в сотрудничестве с Национальным полицейским управлением.

На сайте Tehai размещено девять шаблонов изображений, показывающих, как бы выглядели подозреваемые, давно объявленные в розыск. Изображения создаются с помощью программ искусственного интеллекта, которые изучили огромное количество данных о лицах.

Изображения на основе искусственного интеллекта учитывают, как внешний вид беглецов может измениться по сравнению со старыми фотографиями, которые использовались на обычных плакатах для розыска.

Три компании предложили проект управлению в рамках работ по социальному обеспечению. Управление предоставило информацию о разыскиваемых беглецах, в том числе их старые фотографии.

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