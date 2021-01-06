740 000 уголовных преступлений в Японии за год: преступность снижается 18 лет подряд, 20% задержанных – люди старше 65 лет

740 000 уголовных преступлений в Японии за год: преступность снижается 18 лет подряд, 20% задержанных – люди старше 65 летОбщество
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Количество краж, составляющих более 70% уголовных преступлений, продолжает снижаться за счёт уменьшения случаев краж велосипедов и краж со взломом, что связывают с распространением камер наблюдения.
Что касается насильственных преступлений, то количество признанных полицией убийств составило 950, на 35 больше, чем в предыдущем году. Зарегистрировано 1511 ограблений (на 276 меньше, чем в предыдущем году) и 840 поджогов (на 51 меньше).
Количество арестованных за уголовные преступления в 2019 году составило 192 607 человек, что на 13 487 человек (6,5%) меньше, чем годом ранее. Из них 42 463 человека были в возрасте старше 65 лет. Несмотря на снижение их количества на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, процент пожилых людей среди арестованных достиг рекордного уровня в 22% из-за уменьшения количества арестованных других возрастных групп в условиях старения населения.
Какие правонарушения совершают пожилые люди? 52,4% из них были арестованы за мелкое воровство в магазинах. Прочие кражи составляли 17,6%, телесные повреждения и насилие – 14,2%, незаконное присвоение – 5,4%. По всем возрастным группам мелкое воровство в магазинах составило 28,7% арестов, прочие кражи – 20,1%, то есть магазинные кражи гораздо чаще встречаются среди преступлений пожилых людей, в особенности пожилых женщин, у которых доля магазинных краж составляет 75,6%.
93 967 человек совершали преступления повторно, это 48,8% от общего числа арестованных. Число рецидивистов достигло пика в 149 164 в 2006 году и постепенно снижается, но число совершивших преступление впервые также имеет тенденцию к снижению, поэтому уровень повторных правонарушений остаётся на общем фоне высоким в течение последних нескольких лет.
Фотография к заголовку: Следователь исследует территорию вокруг дома в городе Фукуи, где было найдено тело старшеклассницы, 11 сентября 2020 г. (Jiji Press)
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