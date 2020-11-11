Министерство юстиции Японии объявило о необходимости создания информационной системы о распространении инфекции среди иностранцев

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Токио, 10 ноября (Jiji Press). Министр юстиции Японии Камикава Ёко заявила о необходимости создания силами центральных и местных органов власти системы для обмена в режиме реального времени информацией об инфекциях среди иностранных граждан в стране.

Это заявление было сделано после того, как группа экспертов центрального правительства по противодействию COVID-19 в своих предложениях по чрезвычайным ситуациям, опубликованных 9 ноября, указала на сложность быстрого обнаружения кластеров инфекции в иностранных сообществах, отчасти из-за языкового барьера.

«Мы будем тесно сотрудничать с соответствующими министерствами и ведомствами, чтобы усилить меры по предотвращению инфекций и оперативному реагированию на вспышки» в сообществах иностранцев, сказала Камикава на пресс-конференции.

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